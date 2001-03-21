Meteoroloji'den Ankara için son dakika yağış uyarısı

4.6.2017 - 16:30

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Ankara'da kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre bugün (04.06.2017 Pazar) öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Ankara ve çevresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (su baskını, dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

 

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