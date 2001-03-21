Meteoroloji'den kar uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, ilk saatlerde Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
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Ankara: Az bulutlu 16
İstanbul: Az bulutlu 17
İzmir: Az bulutlu 21
Adana: Az bulutlu 23
Antalya: Az bulutlu ve açık 22
Samsun: Az bulutlu 10
Trabzon: Az bulutlu 9
Erzurum: Parçalı az bulutlu 4
Diyarbakır: Az bulutlu 16
Hakkari’de belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz yönden etkiliyor.
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, il genelinde halen etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının 35 santimetreyi geçtiği kent merkezinde, öğrenciler sabah saatlerinde lapa lapa kar yağışı altında okulun yolunu tuttular. Park halindeki birçok araç ise adete görünmez hale geldi. Sis ve kar yağışının hüküm sürdüğü Hakkari’de, olumsuz havaya birçok vatandaş hazırlıksız yakalandı.
Hakkari’deki bazı ticari taksi sürücüleri ise, kar yağışının beraberinde bereket getirdiğini belirterek, yağışlı havada müşterinin daha çok olduğunu söylediler.
İl genelinde tamamen açılan tüm köy ve mezra yollarından bazılarının yeniden ulaşıma kapandığı belirtildi.
Akşam saatlerinde Hakkari - Van karayolu üzerindeki Yeniköprü yakınlarında bir aracın üzerine kaya parçaları düştü. Plakası öğrenilemeyen aracın hasar gördüğü, ancak içerisindekilerin yara almadan kurtulduğu belirtildi. Hakkari’den Van istikametine gitmekte olan ambulansın da üzerine kaya parçaları düştü. Ön ve arka tekerlekleri patlayan ambulansta yaralananın olmadığı belirtildi.
Yolda geçen sürücüler ise, ambulans şoförünün duyarlılığı yüzünden birçok aracın kayalardan kurtulduğunu ifade ettiler.