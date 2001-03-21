Meteoroloji'den kar uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, ilk saatlerde Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.