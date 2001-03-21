Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağmur ve yerel dolu yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyısındaki Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de sağanak ve gök gürültülü sağanak ile yerel dolu yağışı olacağı tahmin edildiği duyuruldu.

Açıklamada, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.