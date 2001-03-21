Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre İstanbul'da akşam saatlerinde hafif sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacak, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak yağışların, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Ege bölgesi ve iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara ile zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz kıyıları ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yer yer kuvvetlice (30- 50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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