Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

22.3.2017 - 10:21

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre yurdun geneli çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop, Sivas'ın kuzeydoğu kesimleri, Muğla çevreleri ve Antalya'nın batı kesimleri ile doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun geneli çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop, Sivas'ın kuzeydoğu kesimleri, Muğla çevreleri ve Antalya'nın batı kesimleri ile doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde yağmur ve sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. İç kesimler ile Marmara'nın güney doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu 16
İstanbul: Az bulutlu 15
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu 21
Bursa: Az bulutlu 21
Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 23
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kesimleri ile doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu 10
Erzurum: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur kar yağışlı 1
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 7

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