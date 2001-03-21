Meteoroloji yağış için saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, bugün akşam saatlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışın saat 18.00'den itibaren etkili olması bekleniyor. Öte yandan İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak durduruldu.

İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, boğazda saat 07.00'den itibaren gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı. Boğazda, Yerel Deniz Trafik Rehberi'nin 21. maddesinde belirtilen fiziki imkanlara sahip olunamadığı için sadece genel anonslar yapılabiliyor.