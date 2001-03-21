MGK toplantısı sonrası sert YPG açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "PKK-YPG-PYD'ye destek müttefiklikle bağdaşmıyor" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. MGK bildirisinde, “Türkiye’nin beklentisi gözardı edilerek, Suriye demokratik güçleri kisvesi altında faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüne uygulanan destek politikasının dostluk ve müttefiklikle bağdaşmayacağı vurgulanmıştır” denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MGK toplantısı sona erdi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 4.5 saat sürdü. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride şu ifadeler yer aldı:

“FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, ülkemizin milli güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı hukuk çerçevesinde alınan tedbirler ile terörün sonlandırılması için yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla sürdürülen mücadele, kapsamlı şekilde görüşülmüştür. Sınır güvenliğinin tahkimi konusunda yapılan çalışmalar ile entegre sınır fiziki güvenlik sistemi hakkında kurula bilgi arz edilmiştir. Afganistan, Almanya, Belçika, Fransa, Irak, İngiltere, İsveç ve Pakistan’da yaşanan terör saldırılarının, Türkiye’nin terörü önlemeye yönelik işbirliği çağrılarında ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdiği belirtilmiştir. DEAŞ’la mücadele kapsamında yaptığımız tüm uyarılara rağmen, bazı teröristlerin çeşitli ülkelerde eylem yapabilmelerinin sorgulanması gerektiği dile getirilmiştir. Terörle mücadele konusunda önemli tecrübeye sahip Türkiye ile stratejik işbirliği tesis edilmesinin tüm dünyanın yararına olacağı kaydedilmiştir.”

“PKK/PYD-YPG'ye destek müttefiklikle bağdaşmıyor”

“Suriye ve Irak’taki son gelişmeler, terörle mücadele dahil, siyasi ve askeri boyutlarıyla çok yönlü olarak değerlendirilmiştir” denilen açıklamada, Türkiye’ye yönelebilecek tehditlerin bertaraf edilmesi konusundaki kararlılık bir kez daha vurgulanmıştır.

Türkiye’nin Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulmak için, ülke genelindeki ateşkesi tahkim etmek ve güven artırıcı önlemler geliştirmek üzere, Rusya federasyonu ve İran’la birlikte tesis etmeye çalıştığı ‘çatışmasızlık bölgelerinin’, insani ve siyasi açıdan bölge barışına katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir. Fırat kalkanı harekatı ile DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerin yaşanılabilir hale gelmesiyle, yüz bini aşkın Suriyelinin yaşadıkları yerlere geri dönmesinin önemi üzerinde durulmuştur.

Türkiye’nin beklentisi gözardı edilerek, Suriye demokratik güçleri kisvesi altında faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüne uygulanan destek politikasının dostluk ve müttefiklikle bağdaşmayacağı vurgulanmıştır. Avrupa birliği ile ilişkiler başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kurul’a kapsamlı bilgi sunulmuştur.

Türkiye’nin, Avrupa Birliği ile ilişkilerinin, tam üyelik hedefi doğrultusunda; vize muafiyeti, fasıllar konusunda çıkartılan engellerin kaldırılması ve sığınmacılara yapılacak yardımlarla ilgili taahhütlerin yerine getirilmesi çerçevesinde geliştirilmesinin desteklendiği ifade edilmiştir” denildi.

Musa Erdoğan

