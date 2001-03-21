MHP'den Akşener'e 'Cehennem ol' çağrısı

Milliyetçi Meslek Adamları Birliği Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğinde "mücadeleye devam"mesajı veren Meral Akşener’e, MHP’den yanıt geldi. MHP’den ihraç edilen Meral Akşener, “Zaten torun bana dede diyor. Oğlan bizim baştan aşağı babaanneliği koydu bir kenara, dede aşağı dede yukarı. demeye getiriyor ki, sen bir yol yürüyorsun babaannem, yürümeye devam et, bana dedem yeter. Dolayısıyla, çocuk bile 1.5 yaşında karar vermiş durumda, hiçbirimiz geri eve dönmeyeceğiz" demişti.

Bu sözler üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Eve mi döner, dede mi olur babaanne mi orası bizi ilgilendirmez. Bu kişiye diyeceğimiz tek şey bizden, şehitlerimizden, mukaddesatımızdan ırak ol, istersen cehenneme direk ol.” dedi.

MHP’nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“İcazetli spekülatörler, müşfik kisveli münafıklar son kozlarını oynamak için yine sahneye çıkmışlardır.

İstikbalsiz bir hayatın bütün ağırlığını sırtında taşıyanların ikide bir gizlendikleri kaos örtüsünden başlarını çıkarması nafile çabadır.

Siyasi yol haritasını ülkücüler arasında fitne çıkarmak üzerine kurgulayan, siyaset ve FETÖ artığı, şimdi de kendisine birkaç yaşındaki torununun dede demesinden siyaset malzemesi çıkaracak kadar eblehleşmiş kişi Sayın Genel Başkanımıza izansızca fikirsizce saldırmaktadır.

“Bugün de gencecik bir öğretmenimiz Aybüke şehit, her gün 1-2-3-5-10-15-16 şehit. Hiç içiniz sızlamaz mı? Ey sayın Bahçeli, hiç içiniz sızlamaz mı, fiili durumu hukuki durum çerçevesine aldınız, hiç içiniz sızlamaz mı?” diyen kişi öncelikle bu soruları aynaya bakıp kendisine daha sonra ise el ele kol kola yürüdüğü siyaset ortağı CHP’ye sormalıdır.

Şehitlerimiz üzerinden siyaset yapmak ahlaksızlıktır, şeref yoksunluğudur. Öğretmen Aybüke’nin terör örgütü PKK tarafından şehit edildiği anlarda, şehit Aybüke kızımız üzerinden bize saldıran kişinin yol arkadaşı, CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP Genel Merkezi'nde HDP’li yöneticilerle fitne kazanı kaynatıyordu.

CHP-HDP son 3-4 yıldır her konuda beraber hareket etmektedir. Bu zat ise HDP ile hareket eden CHP ile beraber yol yürümekte ama şehitler konusunda Sayın genel Başkanımıza “İçiniz sızlamıyor mu?” diye utanmadan sorabilmektedir. Bu ne aymazlıktır?

Çünkü HDP-PKK çizgisine doğru her geçen gün kayan CHP de bu zat gibi ikiyüzlülüğe başvurmaktadır.

Şehitlerin olduğu gün Kemal Kılıçdaroğlu ile iftarda buluşan ve programdan sonra pişmiş kelle gibi sırıtan bu zata sözümüz şudur:

“Irzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan;

Hey sıkılmaz ağlamazsan, bari gülmekten utan!”

Bu zat “içimiz niye sızlamıyor?” diye kendine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sormayı niçin denememiştir?

CHP+HDP+torununun kendi deyimiyle dedesi Hayır cephesinde beraber değil mi?

Türkiye; tarihin en kanlı üç terör örgütü PKK/PYD, IŞİD ve FETÖ’ye karşı Türkiye içinde ve dışında amansız bir mücadele içindedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, IŞİD ve PYD’ye karşı Suriye toprakları içinde askeri operasyon yapmaktadır.

İç savaş koşullarının hâkim olduğu komşumuz Irak ve Suriye’deki yangın giderek yayılmaktadır.

PKK terör örgütünün saldırıları tırmanmıştır. PKK ile mücadele Türkiye içinde ve sınır ötesinde sürmektedir.

Bölücü hainler Türkiye’nin içini karıştırmak için yeni tezgâhlar peşindedir.

Türkiye çok ciddi beka sorunlarıyla karşı karşıyadır. Adeta sırat köprüsünden geçmektedir.

Sayın Genel Başkanımız bu konuda her yönüyle Türk devletinin ve hükümetinin yanında olduğunu vurgulamıştır.

Bu zat zannediyorum ki Sayın Genel Başkanımızın ısrarla FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması talebinden rahatsızlık duymuş olacak ki kendi küçük aklınca bir cambaza bak oyunu sergilemeye kalkışmaktadır.

Barzani denen peşmerge bozuntusu üzerinden Genel Başkanımıza dil uzatan zevat bilmelidir ki bizim bu konuda fikrimiz nettir; “Barzani, 25 Eylül’de bağımsızlık referandumu yapacakmış. Türkmen yurtlarına göz dikmiş. Kürdistan kurulup coğrafyalar deprem geçirecekmiş. Bunların hepsi fasa fisodur, fuzuli ve bayat laf enflasyonudur. Aç tavuk kendini darı ambarında sanacaktır.”

Ancak kendisi yanında dolaşan ve Barzani ile ticari ilişkileri olan kişilere dönüp bakmış mıdır?

Aslında cevap verilmesi gereken tek bir soru vardır; 15 Temmuz darbe planını aylar öncesinden, günler öncesinden bilen FETÖ mensuplarının tamamı niçin MHP kongresinde taraf olup, seferberlik ilan edip bu zatı desteklemiştir? Sayın Genel Başkanımıza fütursuzca saldıran bu zat bu sorunun cevabını çok iyi bildiği için saldırganlaşmaktadır.

Artık eve mi döner, dede mi olur babaanne mi orası bizi ilgilendirmez. Bu kişiye diyeceğimiz tek şey bizden, şehitlerimizden, mukaddesatımızdan ırak ol, istersen cehenneme direk ol.”