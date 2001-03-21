MHP'li yöneticiler istifa etti

MHP Çeşme İlçe Başkanı Volkan Evci'nin görevinden istifa ettiğini açıklamasının ardından yönetim kurulu üyeleri de topluca istifa ettiğini duyurdu.

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in İzmir mitingine katılan Evci, yaptığı yazılı açıklamada, 27 Mart tarihi itibariyle MHP İlçe Başkanlığı görevinden 'Gördüğü lüzum üzerine' istifa ettiğini duyurdu.

Evci, yazılı açıklamasında, "Bugüne kadar Çeşme'de saygı, sevgi ve hoşgörü çerçevesi içinde siyaset yapmaya çalıştık. Kimsenin değerlerine laf söylemedik. Kendi değerlerimize sahip çıktık. 2012 yılından beri, Çeşme'de liderliğini yapma şerefine eriştiğim MHP'de, Çeşme'de ve Türkiye'deki birlikte görev yaptığım dünden bugüne kadar olan tüm dava arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Haklarınız helal edin. Bilmeden de olsa kalbini kırmış olduğumuz bir kimse dahi varsa, umarım haklarını helal ederler. Benden yana bir hak varsa ben hakkımı helal ediyorum. Görevler geçicidir, davam bakidir. Unutmayalım ki, her son başlangıçtır" ifadelerini kullandı.

'AKŞENER'İN MİTİNGİNE KATILDIĞIM İÇİN GENEL MERKEZ İSTİFAMI İSTEDİ'

Evci, DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada ise, "Meral Akşener'in İzmir mitingine katıldığı için MHP Genel Merkezi tarafından istifasının istendiğini" söyledi. Evci'nin istifa ettiğini açıklamasının ardından yönetim kurulu üyeleri de topluca istifa ettiğini duyurdu.