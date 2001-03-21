MHP'nin tartışmalı kongresinde galip değişti

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde itirazlar sonucunda Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilen MHP kongresinin tekrarında bu defa seçimin galibi değişti. 209 delegenin oy kullandığı seçimlerde 111 oy alan Ramazan Ayva MHP İlçe Başkanlığına seçildi.

İlk seçimlerde 191 delege oy kullanmış Yılmaz Çevik 95, Ramazan Ayva ise 93 oy almıştı.

Metristepe Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kongrede iptal edilen seçimin adayları Yılmaz Çevik ile Ramazan Ayva, ilçe başkanlığı için yarıştı. Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan oluşturularak gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti.

Ardından adayların konuşmalarına devamında ise seçimlere geçildi. Saat 17.00'ye kadar delegelerin oy verme işlemi devam etti. Oy verme işleminin sona ermesiyle oy sayımına geçildi. Kıran kırana geçen ve zaman zaman sert tartışmaların yaşandığı seçim sonrasında seçimin galibi Ramazan Ayva oldu.

Seçim sonrasında 209 delegenin oy kullandığı seçimlerde Ramazan Ayva 111, Yılmaz Çevik 90, oy aldı. 9 oy ise geçersiz sayıldı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Ramazan Ayva’nın ekibi tarafından büyük sevinç yaşandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kültür Merkezinde geniş güvenlik önlemleri alırken herhangi bir olumsuz olayın yaşanmasına izin verilmedi.

Ramazan Ayva’nın yönetim kurulu listesinde Abdullah Ayaz, Ahmet Su, Ali Rıza Çelik, Cumhur Türkmen, Ergün Metin, Ersin Yalnız, Halil Ersan Koç, Halil Koç, Halil Yıldız, Hüseyin Elitaş, İbrahim Kuru, İlhami Yiyit, İsmail Doğan, Metin Kuşçu, Muhsin Bektaş, Osman Köse, Safa Dingeç ve Selattin Biçici yer aldı.