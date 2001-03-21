Milli futbolcu Enes Ünal Villarreal'e transfer oldu!

31.5.2017 - 12:03

20 yaşındaki milli futbolcumuz Enes Ünal, 14 milyon Euro karşılığında Manchester City'den Villarreal'e transfer oldu.

Son yıllarda büyük bir gelişim gösteren Enes Ünal tam 14 milyon Euro' bonservis bedeli ile Manchester City'den La Liga takımı Villarreal'e transfer oldu. Genç yıldız yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

11 MİLYON EURO KAR ETTİLER
Manchester City, Enes Ünal'ı geri almak istediği takdirde, 20 milyon Euro karşılığında transferi gerçekleştirebilecek. 20 yaşındaki oyuncu Bursaspor'dan Manchester City'e 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. İngilizler böylece Enes'ten 11 milyon Euro kar etmiş oldu. Enes Ünal'ın Villarreal'e transferinden Bursaspor'un kasasına yetiştirme bedeli olarak 1.4 milyon Euro girecek.

Bu sezon Twente'de kiralık olarak forma giyen ve yılın oyuncusu seçilen Enes Ünal, 32 maçta 18 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti.

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