Milli maça saatler kala imzalar atıldı

Eskişehir’de oynanacak olan Türkiye-Moldova hazırlık maçı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ünlü futbolcu Arda Turan ile bir araya gelerek bir protokol imzaladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Eskişehir’de A Milli Takım Kaptanı Arda Turan ile Erenköy Mahallesi’nde bulunan Toplum Aile Destekleme Merkezinde (TADEM) bir araya geldi.

Görüşme sonrasında Bakan Müezzinoğlu, Arda Turan ile bir protokol imzaladıklarını belirtti. Bakan Müezzinoğlu, protokolün içeriği hakkında ise bilgi vermedi. Ünlü futbolcu binadan ayrılırken, Bakan Müezzinoğlu ise vatandaşlara seslenmek üzere etkinliğin yapılacağı toplantı salonuna geçti.