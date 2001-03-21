Minareden şeker sarkıttılar

3.6.2017 - 17:46

Bilecik Belediyesi tarafından özellikle Osmanlı'nın son zamanlarında gerçekleştirilen minare şerefesinden aşağıda bekleyen çocuklara sepetle şeker sarkıtma geleneği tekrar gün yüzüne çıkarılıyor.

Ramazan ayının bütün güzellikleri tüm yurtta olduğu gibi Osmanlı medeniyetinin doğduğu topraklar olan Bilecik'te de yaşanılıyor. Mahalle iftarları, Osmanlı çeşmelerinden şerbet ikramı, Osmanlı davulcu geleneği ve Osmanlı Çınaraltı Helva İkramı gibi gelenekleri tekrar gün yüzüne çıkaran Bilecik Belediyesi, gerçekleştirdiği uygulama ile çocuklara minare başında sepetten şeker sarkıtıyor. Bilecik Belediyesi tarafından tarihi Şerifpaşa Camii'nde yapılan uygulama ile minareye çıkan İbiş ve Memiş karakterleri, çocuklara minareden sepetle şeker sarkıttılar.

“Böyle güzel geleneklerin ayyuka çıkmasını ve halkımız arasında bilinmesini istiyoruz”

Gün yüzüne çıkarılan gelenek hakkında kısa bir bilgi veren İbiş karakterini oynayan Yakup Şahin, Bilecik Belediyesi eliyle güzel ve anlamlı bir geleneğin tekrar canlandırıldığını belirterek, ''Biz Bilecik'te her Ramazan böyle çocuklarımızı sevindiririz. Aslında bizler yüzyıllık bir geleneği tekrar yaşatmaya çalışıyoruz. Bu gelenek, Ramazan ayının paylaşma, sevgi ve sevindirme ayı olmasıdır. Bizler bu etkinlik ile aslında bunu yapmak istedik. Bizler, minareden sevgimizi, muhabbetimizi çocuklara indirdik. Çocuklara verdiğimiz şekerle hem onlar mutlu oldu, hem de biz mutlu olduk. Böyle güzel geleneklerin ayyuka çıkmasını ve halkımız arasında bilinmesini istiyoruz. Sağ olsun Belediye Başkanımız Selim Yağcı da katkılarıyla çocuklarımızı sevindirmek bizleri de çok mutlu etti. Bendeniz İbiş ve yanımda Memiş efendi ile Bilecik'teki Ramazan etkinliklerimiz her zaman devam ediyor' 'ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri ve çocuklar da gerçekleştirilen etkinliğin çok güzel ve anlamlı olduğunu belirterek, duydukları memnuniyeti belirterek, bu geleneği yaşatan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’ya teşekkür ettiler.

Cem Kaan Toka

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