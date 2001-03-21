MİT'in FETO raporu Almanya'yı karıştırdı

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), Alman Haberalma Servisi’ne (BND) verdiği ‘Almanya’daki FETÖ’cülerin’ listesi bu ülkede soruşturma konusu olurken oklar Alman Haberalma Servisi Başkanı Bruno Kahl’e döndü.

Liste haberinin ardından Merkel, salı günü istihbarat başkanları ve yetkili bakanlarla değerlendirme yaptı. İstihbarat başkanları bu toplantıda, MİT’in Almanya’da izlediği öne sürülen listedeki isimler arasında Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Michelle Müntefering’in de olduğu konusunda bilgi vermedi. Aynı akşam Alman basını listede Müntefering ve bir eyalet milletvekilinin yer aldığını duyurdu.

Frankfurter Allgemeine gazetesinin (FAZ) haberine göre Merkel çarşamba sabahı Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı ile Federal Güvenlik Kurulu’nda bir araya geldi. Toplantıya BND Başkanı Bruno Kahl de çağrıldı. Merkel, listede Alman milletvekilinin adının yer aldığı haberini basından öğrendikleri için BND Başkanı Kahl’e tepki gösterdi. Ancak BND Başkanı bu konuda kendisinin de bilgilendirilmediğini savundu. FAZ’ın haberine göre Merkel, toplantıda Kahl’e 2 hafta önce Spiegel dergisine verdiği röportajdan dolayı da kızdı. Kahl dergiye, ‘15 Temmuz darbe girişiminin ardında Gülencilerin olduğuna inanmadıklarını’ söylemişti.

İşte Türkiye'nin Almanya'ya verdiği 'FETÖ' listesindeki vekil

MİT'in Alman dış istihbaratına ilettiği "FETÖ'cü listesi"ndeki Alman vekilin Michelle Müntefering olduğu ortaya çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Alman Dış Haber Alma Servisi’ne (BND) verdiği ‘FETÖ’cülerin listesi’, Federal Meclis’te de gündeme geldi.

Meclis oturumunda İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Günter Krings’e konuyla ilgili sorular yöneltildi. Sol Partili milletvekili Sevim Dağdelen ve Yeşiller milletvekili Volker Beck listede parlamenterlerin isminin olup olmadığını sordu.

Müsteşar Krings, biri Federal Meclis biri de Eyalet Meclisi olmak üzere iki milletvekilinin isminin listede yer aldığını, ismi bulunan Federal Meclis milletvekilinin bilgilendirildiğini söyledi. Krings listede adı bulunan milletvekillerinin isimlerini ise açıklamadı. Ancak iddiayı ortaya atan Alman Süddeutsche gazetesi, NDR ve WDR televizyonu, Türk istihbaratının, Türk-Alman Parlamenterler Dostluk Grubu Başkanı Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Michelle Müntefering’i Gülen hareketine yakın gördüğünü ve hakkında istihbarat topladığını ileri sürdü. Diğer eyalet milletvekilinin ise emekli olduğu iddia ediliyor.

LİSTEDEKİ ALMAN VEKİL KONUŞTU

Listede adı geçen Alman milletvekili Michelle Müntefering konuyla ilgili olarak açıklama yaptı. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Müntefering, MİT'in BND'ye verdiği listede adının geçmesini, "belirgin biçimde sınırın aşılması" şeklinde yorumladı. Alman-Türk Parlamenterler Grubu Başkanı olarak yurt içi ve yurt dışında en farklı ve en zorlu müzakere partnerleriyle diyalog kurulması ve açık ve net ifadeler kullanılmasından yana olduğunu belirten Müntefering, "Ancak böylesine bir tutumla yeniden ve açık bir biçimde sınır aşıldı" dedi.

ŞUBAT'TA TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Müntefering'in Pazartesi günü Alman Federal Emniyet Teşkilatı tarafından konuyla ilgili bilgilendirildiği bildirildi.

Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Müntefering, aynı zamanda Alman-Türk Parlamenterler Grubu Başkanlığı görevini yürütüyor. Müntefering en son Şubat ayında Alman meclisinden milletvekilleriyle birlikte Türkiye'yi ziyaret etmişti.