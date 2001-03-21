Moldovalı gelin Muş'ta tavukçu oldu

31.5.2017 - 00:06

Moldovalı gelin Muş'ta tavuk çiftliği kurdu

Yaklaşık 16 yıl önce evlenerek geldiği Muş'ta Müslüman olan ve Türk vatandaşlığına geçen Moldovalı Melike Aşar, kurduğu çiftlikte organik tavuk ve yumurta üretimi yapıyor.

Moldovalı gelin Muş'ta tavuk çiftliği kurdu

Muş'ta evlendikten sonra Müslüman olan ve Türk vatandaşlığına geçenMoldovalı Melike Aşarorganik tavuk çiftliği kurdu.

Moldovalı Melike Aşar, yaklaşık 16 yıl önce Oğur Aşar ile evlendikten sonra Müslüman oldu, Türk vatandaşlığına geçti.

Muş'a yerleşen ve bu evliliğinden 3 çocuğu olan Aşar, bir süre yaşadığı köy hayatından etkilenerek hayvancılığa merak sardı.

Bir süre önce merkeze bağlı Akpınar köyünde eşine ait arazide tavuk çiftliği kuran Aşar, burada organik tavuk ve yumurta üretimine başladı. Aşar, 2 bin olan tavuk sayısını, 10 bine çıkarmayı amaçlıyor.

Aşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, marketlerde organik ürün bulmanın zor olduğunu, hem bu eksikliği gidermek hem de aile bütçesine katkı sağlamak için çiftlik kurduğunu söyledi.

Amacının sağlıklı ürünler sunmak olduğunu anlatan Aşar, şöyle konuştu:

"Bu işe biraz 'Acaba yapabilir miyim' diye korkarak başladım. Ama çok şükür, gayet iyi gidiyor. Tavuklarımız gün boyu dışarıda yeşilliklerde ot, yonca, arpa, buğday ve böceklerle besleniyor. Yumurtalarının çoğu çift sarılı. Tavuklara tamamen doğal yem vermeye çalışıyoruz. Mümkün mertebe ilaç kullanmıyoruz. Akşama doğru kendiliğinden kümese giriyorlar. Sabahları tavuklarımız streslerini atsın diye radyodan müzik dinletiyoruz."

Aşar, devletten henüz destek almadığını ancak ileride işini büyütmesi durumunda bu konuda başvuruda bulunacağını kaydetti.

Oğur Aşar ise iş çıkışı ve hafta sonları tavuklara yem ile su vererek eşine yardım ettiğini dile getirdi.

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