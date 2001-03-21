Moskova dengeleri değiştiriyor!

19.3.2017 - 11:28

Ukrayna ve Suriye’deki askeri müdahaleleriyle Avrupa enerji hatlarındaki etkisini artıran Rusya, Libya’ya girerek Doğu Akdeniz’deki dengeleri lehine değiştirmeye hazırlanıyor.

ABD’deki Başkan Donald Trump yönetimi, terör örgütü DEAŞ’la mücadele planını hayata geçirmeye çalışırken Rusya bölgede hissedilen boşluğu şaşırtan bir hızla doldurmaya devam ediyor.

Gelişmeler Rusya’nın enerji hatlarını kontrol altına almaya yönelik bir stratejiyle Avrupa’yı batıdan ve güneyden kuşatmaya başladığına işaret ediyor. Moskova’nın Avrupa’yı kuşatma stratejisinin yeni bir halkası olarak şimdi de Libya’ya askeri müdahale hazırlığı içinde olduğu iddia ediliyor.

Bölgeden gelen haberlere göre Rusya, Avrupa’nın enerji açığını besleyebilecek zenginlikte ve konumda olan başlıca ülkelerden Libya’ya müdahale için Mısır’a askeri yığınak yapmaya başladı.

LİBYA’YLA SARSACAK

Libya’nın doğusundaki Mısır’a bağlı kıyı kenti Sidi Barrani’ye Rus özel kuvvetlerinin ve insansız hava araçlarını müdahale amacıyla konuşlandırdığı belirtiliyor.

Rusya’nın Libya’da Mısır’ın desteklediği General Halife Haftar’a bağlı birliklere Kremlin’e bağlı özel ordularla eğitim verdiği de iddia ediliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye’den sonra Libya’ya DEAŞ’la mücadele iddiasıyla askeri müdahale için düğmeye basması halinde Doğu Akdeniz’deki dengeler de bölgedeki pek çok aktörün hesabını altüst edebilecek şekilde değişecek.

TÜRKİYE’NİN YENİ GÜNEY KOMŞUSU

Suriye müdahalesiyle fiilen Türkiye’nin güney komşusu haline gelen Rusya, Libya hamlesiyle Avrupa’nın da güney komşusu olup önemli bir enerji hattına hâkim olma avantajını elde edecek.

İSRAİL'İN YENİ GÖZDESİ

Geleneksel olarak ABD'nin bölgedeki uzantısı görülen ve Washington'la son derece köklü ilişkilere sahip olan İsrail şu sıralar Rusya'yı her zamankinden fazla önemsiyor. Öyle ki son 2 yıldaki ziyaret trafiğine bakıldığında İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun Washington'dan çok Moskova'ya gittiği görülüyor.

MISIR'LA DERİN TATBİKAT

Rus yönetimi 2013'teki askeri darbeyi en fazla avantaja çeviren ülkelerden oldu. Kahire'yle askeri anlaşmalar yapılırken Rusya ve Mısır orduları kısa süre önce Akdeniz'de birlikte tatbikat yaparak işbirliğini güçlendirdi. Rus doğalgaz şirketi geçtiğimiz yıl Mısır'ın zengin doğalgaz sahalarından Zohr'da yüzde 30'luk payı 1.5 mailyar dolara satın aldı.

FİLİSTİN'DE BÜYÜK KOLTUĞA TALİP

Rus yönetimi ABD'nin fazla İsrail yanlısı politikalarından bunalan Filistin ve Gazze'deki yönetimlerle de yakınlaşıyor. Moskova, Filistin barışı için ABD'nin elinde olan arabuluculuk koltuğunu istediğini de gizlemiyor.

KAYNAK: HABERTURK

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