Müezzinoğlu: '357 bin 594 kişi istihdam edildi'

21.3.2017 - 19:43

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, istihdam seferberliği kapsamında 357 bin 594 kişinin işbaşı yaptığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, istihdam seferberliği sonrası 357 bin 594 kişinin işbaşı yaptığını, bu rakamın daha da artmasını beklediklerini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından uygulanan aktif iş gücü programları hakkında da bilgi veren Müezzinoğlu, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren işbaşı eğitimden 62 bin 215, mesleki eğitimden 30 bin 226, girişimcilik eğitiminden 11 bin 201 olmak üzere toplam 103 bin 642 kişinin yararlandığını aktardı.

Bakan Müezzinoğlu, FETÖ soruşturması kapsamında kamudan toplam 30 bin 618 kişinin açığa alındığını, 94 bin 867 kişinin ihraç edildiğini ve 18 bin 331 çalışanın ise iade edildiğini ifade etti. Müezzinoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda ise 170 kişinin açığa alındığını, 973 kişinin ihraç edildiğini belirten Müezzinoğlu, 629 çalışanın ise iade edildiğini kaydetti.

İlker Turak

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