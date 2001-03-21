Müezzinoğlu'ndan flaş kıdem tazminatı açıklaması

28.5.2017 - 11:17

Çalışma Bakanı Mehmet Müezinoğlu'ndan kıdem tazminatı ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

Mehmet Müezzinoğlu kıdem tazmınatıyla ilgili yaptığı açıklamada: "Türkiye'de şuanda çalışanların yüzde 80'ni kıdem tazminatı sorununu yaşıyor. başındayız. Böyle bir yapının daha fazla sürdürülmesi daha fazla mümkün değil. Bu çalışanın hakkı. Korunmalı ve güvence altında olmalı. Bu güvence iş verenin himayesinde toplanıyor. En iyi iş veren bile zora girdiği zaman burada mağdur olan yine çalışan oluyor. Bu mağduriyeti gidermek için bir fon oluşturacağız. Burada iş veren işçinin hakkettiği parayı fona yatıracak. Bu konuda yolun başındayız. İlgili bakanlıklarla teknik çalışmalar tamamlandı. İnşallah yarın hükümete sunulacak. Onay alınırsa sahaya çıkacağız.41 yıl önce hazırlanan iş kanununda bir fon kurulması öneriliyor. Ama biz bunu kuramamışız. Yüzde 80 mağduriyet yaşıyorsa bundan yararlanan büyük bir kitle var demektir. Çalışanın hakkını koruyabileceğimiz bir yapı oluşturacağız. İki üç ay için bunu başarmayı hedefliyoruz. Yıl sonuna da kalabilir" dedi

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