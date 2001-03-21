Münih'te tren istasyonunda çatışma!

Almanya'nın Münih kentinde bulunan Unterföhring tren istasyonunda silahlı çatışma çıktı. İstasyon tahliye edildi.

Çatışmanın nedeni henüz bilinmezken, çok sayıda polis ekibinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Alman polisi, olayda en az 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

Unterfögrinh tren istasyonunda çıkan çatışmaya müdahale etmek için çok sayıda polis ekibi bölgeye gönderildi.

Almanya'nın Münih kentindeki tren istasyonunda silahlı çatışma çıktı. Polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çatışmanın nedeni henüz belirlenemezken olay yerine sevk edilen polis ekipler, geniş güvenlik önlemleri aldı.