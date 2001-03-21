Mustafa Koç'un vasiyeti gerçek oluyor

Geçtiğimiz yıl 21 Ocak günü hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç'un bir vasiyeti daha yerine getiriliyor. Koç’un sağlığında aldığı arazi üzerine golf sahası yapılacak.

RİVA’DA ARAZİ TOPLAMAYA BAŞLAMIŞTI

Türkiye’nin en eski golf kulübü olan, 117 yıllık geçmişe sahip İstanbul Golf Kulübü, 2012'de Maslak'taki sahasını kaybetmişti. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında “Kulübün başkanı Mustafa V. Koç da, eşi Caroline Hanım'ın üzerine bir şirket kurup golf sahası yapmak için Riva'da arazi toplamaya başlamıştı" diye yazdı. Golf sahası Mustafa Koç hayattayken açılamadı.

İNŞAATINA BUGÜNLERDE BAŞLANACAK

Yazının devamında şu bilgiye yer verildi: “Eşinin vefatından sonra golf kulübünün başkanlığına seçilen Caroline Hanım'ın harıl harıl Mustafa Bey'in bu hayalini de gerçekleştirmeye çalıştığını öğrendim. Dokuz delikli golf sahası için resmi başvuruları yapıp devlet izinlerini alan Caroline Hanım, bugünlerde inşaatı başlatacakmış. Mustafa V. Koç adını taşıyacak olan golf sahası, Mustafa Bey'in adını ölümsüzleştirecek.”