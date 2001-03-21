NATO zirvesinin İstanbul'da toplanması engellendi

Alman Die Welt gazetesinin haberine göre, Türkiye 24-25 Mayıs tarihlerinde Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinde, 2018'deki NATO zirvesinin İstanbul'da düzenlenmesi önerdi. Ancak bu öneriye başta Almanya ve Fransa olmak üzere bazı NATO ülkeleri karşı geldi. 2018 yılındaki zirve bu sene olduğu gibi tekrar Brüsel'de toplanması bekleniyor.

Die Welt'in üst düzey NATO yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılındaki NATO zirvesinin İstanbul'da yapılmasını önerdi. Ancak söz konusu öneri birçok ülke tarafından olumsuz karşılandı. Haberde, başta Almanya ve Fransa olmak üzere Danimarka, Hollanda ve Kanada'danın zirvenin İstanbul'da düzenlenmesi önerisine karşı çıktıkları belirtildi.

Erdoğan'ın 2016 yılında Varşova'da düzenlenen toplantıda da benzer bir öneride bulunduğu belirtiliyor. 24-25 Mayıs'ta Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinde de söz konusu konunun NATO liderleri tarafından konuşulduğu belirtildi.

NATO'nun gelecek sene düzenlenecek zirvesinin Brüksel'de yeni inşa edilen NATO karargâhında toplanacağı tahmin edilirken, bu konuda net kararın Haziran'da NATO Savunma Bakanları toplantısında verileceği belirtiliyor.