Nesli tükeniyordu bakın nerede bulundu

Hatay'ın Hassa ilçesinde uzmanlar tarafından yaklaşık iki yıldır gerçekleştirilen araştırmalar sonucu Sugediği-3 isimli lav tüpü mağarasında nesli tehlike altında bulunan Akdeniz nalburunlu yarasa bulundu.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Hatay Şube Başkanı Abdullah Öğünç ve uzman öğretim üyeleri tarafından yaklaşık iki yıldır ayrıntılı incelenen leçelik alandaki lav tüplerinde, Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik (IUCN) tarafından kırmızı listesinde tehdide açık (NT) olarak listelenen, diğer nalburunlu türlere nazaran daha az görülen ve bilimsel adı Rhinolophus euryale, Blasius 1853 olan Akdeniz nalburunlu yarasa türüne rastlandı.

İki yıldır sürdürülen çalışmalardan bilgi veren Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Hatay Şube Başkanı Abdullah Öğünç, 19 Mart 2017 tarihinde Sugediği-3 olarak adlandırılan lav tüpünde bu türün erkek bireylerinden oluşan oldukça kalabalık hibernasyon kolonilerinin tespit edildiğini ve yaklaşık iki yılda eşeysel olgunluğa erişen bu türün, yılda sadece bir kez çiftleştiğini ve bir yavru doğurduğunu söyledi.