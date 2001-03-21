Nesli tükeniyordu bakın nerede bulundu

21.3.2017 - 20:27

Hatay'ın Hassa ilçesinde uzmanlar tarafından yaklaşık iki yıldır gerçekleştirilen araştırmalar sonucu Sugediği-3 isimli lav tüpü mağarasında nesli tehlike altında bulunan Akdeniz nalburunlu yarasa bulundu.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Hatay Şube Başkanı Abdullah Öğünç ve uzman öğretim üyeleri tarafından yaklaşık iki yıldır ayrıntılı incelenen leçelik alandaki lav tüplerinde, Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik (IUCN) tarafından kırmızı listesinde tehdide açık (NT) olarak listelenen, diğer nalburunlu türlere nazaran daha az görülen ve bilimsel adı Rhinolophus euryale, Blasius 1853 olan Akdeniz nalburunlu yarasa türüne rastlandı.

Nesli tükenmekte olan yarasa Hatayda bulundu

İki yıldır sürdürülen çalışmalardan bilgi veren Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Hatay Şube Başkanı Abdullah Öğünç, 19 Mart 2017 tarihinde Sugediği-3 olarak adlandırılan lav tüpünde bu türün erkek bireylerinden oluşan oldukça kalabalık hibernasyon kolonilerinin tespit edildiğini ve yaklaşık iki yılda eşeysel olgunluğa erişen bu türün, yılda sadece bir kez çiftleştiğini ve bir yavru doğurduğunu söyledi.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret