Nevruz'a bıçakla girmeye kalkınca öldürüldü

21.3.2017 - 11:23

Diyarbakır’da merkez Bağlar ilçesinde bugün Nevruz kutlamasının yapıldığı alana sabah elinde bıçakla girmek isteyen ve sırt çantasını aratmayıp kaçmaya başlayan bir genç, polisin açtığı ateşle öldü.

Diyarbakır’da nevruz kutlamasına katılanlar sabahın erken saatlerinden itibaren Bağlar İlçesi’ndeki Nevruz Parkı’na gelmeye başladı. Yaklaşık 5 bin polisin güvenlik önlemi aldığı ve çevresi bir gün önceden bariyerlerle çevrilen alana sabah saatlerinde kontrol noktalarından birinden girmek isteyen ve elinde bıçak olduğu belirtilen kimliği belirsiz bir kişi, polisle tartıştı.

Sırt çantasını aratmak istemeyen kişi polisin ’dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya başlayınca polis ateş etti. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan şüphelinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

5 BİN POLİS GÖREV YAPIYOR

Diyarbakır’da vatandaşlar, Nevruz etkinliğinin yapılacağı Bağlar ilçesindeki alana gelmeye başladı. Miting alanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, 5 ayrı noktada arama noktası oluşturuldu. Nevruz nedeniyle kentte 5 bin polisin görevlendirildiği öğrenildi. Alana sadece üzerinde referandum için hazırlanan farklı renklerde olan ve üzerinde Kürtçe Na (Hayır) yazan flama taşımalarına izin verildi.

HDP, DBP ve DTK’nın organize ettiği Diyarbakır’daki Nevruz kutlaması nedeniyle hareketlilik başladı. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren kutlamanın yapılacağı Bağlar ilçesinde Newroz Park’a gelmeye başladı. Nevruz alanına giden yollarda uzun araç konvoyları oluştu. Tıkanan trafik nedeniyle alana gitmek isteyenler, araçlardan inip yürümek zorunda kaldı.

Saat 11.00’da başlaması planlanan kutlamada, HDP'nin grup sözcüsü ve Şanlıurfa milletvekili Osman Baydemir ile görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün konuşma yapması bekleniyor. Etkinliği, 400 yerli ve yabancı gazeteci de takip ediyor.

400 GAZETECİ TAKİP EDİYOR

 

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