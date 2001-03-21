Numan Kurtulmuş'tan flaş bedelli askerlik açıklaması

Numan Kurtulmuş'tan flaş bedelli askerlik açıklaması
12.6.2017 - 16:09

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bedelli askerlikle ilgili olarak, "Şu aşamada Bakanlar Kurulu'na gelen bir teklif yok." dedi.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde saat 12.30'da toplandı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, toplantı sonrası açıklama yaptı.

KURTULMUŞ "TEKLİF YOK" DEDİ

Bedelli askerlikle ilgili olarak Kurtulmuş, "Bedelli askerlik meselesi sosyal medyanın en fazla devreye girdiği alanlardan birisidir. Şu aşamada henüz Bakanlar Kurulu'na gelmiş olan böyle bir teklif yoktur." dedi.

Yukarıdaki video için ilk yorumu sen ekle

BEDELLİ ASKERLİK YAKINDIR

Bedelli askerlik ne zaman uygulamaya geçse, öncesinde uzun bir süre konuşulur, siyasiler tarafından inkar edilir sonra birden yasalaşır.

Bu kez de, sayıları yüz binleri bulan bedelli askerlik bekleyenlerin baskısıyla konu gündeme taşındı. Bedelli askerlik çeşitli aralıklarla siyasilere, Başbakan'a ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Hükümet kanadı bedelli uygulamasına çok yanaşmıyor gözükse de, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk sinyali verdi ve 'Gündeme alabiliriz' dedi. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından bedelli bekleyenler heyecanlandı, uygulamayı beklemeye başladı.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret