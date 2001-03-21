Numan Kurtulmuş’tan Kılıçdaroğlu’na: Bekâra karı boşamak kolaydır

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “tek adamlık” hakkındaki sözlerine yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “tek adamlık” hakkındaki sözlerine yanıt veren Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Zannediyorum Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP’li arkadaşlarımız hiç kendilerinin o koltukta oturmayacaklarını düşündükleri için şöyle varsayıyorlar. Cumhurbaşkanının bir gün kafası bozulacak, bir sabah kalkıp parlamentoyu feshedecek. Hanım kardeşlerimden özür diliyorum, bekâra karı boşamak kolaydır” dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 16 Nisan'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylaması için 'evet' turlarına devam ediyor. AK Parti Beylikdüzü İlçe Teşkilatının düzenlediği dayanışma programına katılan Kurtulmuş, salonda bulunanlara seslendi. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkındaki açıklamalarına cevap verdi. Kılıçdaroğlu’nun “anayasanın kriz getireceği” sözlerini hatırlatan Kurtulmuş, “Şimdi dün gördünüz Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, 'Efendim bu anayasaya evet denirse Türkiye’de kaoslar olur, krizler olur' diyor. Sanki mübarek Türkiye’de yaşamıyor, başka bir ülkede yaşıyor gibi konuşuyor. Kısa bir muhasebe yapalım, nerede krizler oluyor, nerede kaoslar oluyor. 67 yıldır bu sistemle yönetiliyoruz. Bu sistemde o kadar çok kriz, o kadar çok kaos ortaya çıkmış ki, Türkiye bunlarda sürekli yıllarını kaybetmiş, ekonomik ve siyasi olarak geri düşmüş” dedi.

“Körfez krizinde Türkiye bir adım atamadı”

Kurtulmuş, mevcut sistemde yaşanan krizlerle ilgili geçmişten de örnek verdi. Turgut Özal'ın cumhurbaşkanı olmasının ardından başbakanlık koltuğuna getirilen Yıldırım Akbulut’un halk tarafından yapılan bir oylamada seçilemeyeceğini ifade eden Kurtulmuş, o dönemde yaşanan Körfez krizinde ikilinin fikir ayrılığına düştüğünü belirtti. Çift başlılığın getirdiği olumsuzluklara Türkiye’nin katlanmak zorunda kaldığını kaydeden Kurtulmuş şöyle konuştu:

“Sayın Yıldırım Akbulut. Yıldırım Akbulut’u kim başbakan yaptı? Rahmetli Özal yaptı. Özal oraya oturtmasa Akbulut’u bu memlekette başbakan seçerler mi? Kimse seçmezdi herhalde. Ama bir müddet sonra Körfez krizindeki politikalar dolayısıyla Özal ile başbakan kilitlendiler, karar alamadılar. Eğer o zaman o karar alınmış olsaydı, yani rahmetli Özal tek başına ülkeyi yönetme gücüne sahip olsaydı, yönetimde çift başlılık olmasaydı belki Türkiye o tarihte 1991’de Musul, Kerkük ve Telafer’e müdahale edecek, bugünkü DEAŞ ve PYD sorunu ile karşı karşıya kalmayacaktı. Ama ne yazık ki yönetimde çift başlılık dolayısıyla Türkiye bir adım atamadı.”

“O koltuğa oturacaklarını hiç düşünemiyorlar”

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu’nun “Bir adam isterse sabah kalkıp 'meclisi feshediyorum' diyecek” sözlerine de yanıt verdi. Türkiye’de hiçbir sorumlu adamın erken seçim için adım atmayacağını savunan Kurtulmuş, “Zannediyorum Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP’li arkadaşlarımız hiç kendilerinin o koltukta oturmayacaklarını düşündükleri için şöyle varsayıyorlar. Cumhurbaşkanının bir gün kafası bozulacak, bir sabah kalkıp parlamentoyu feshedecek. Hanım kardeşlerimden özür diliyorum, bekâra karı boşamak kolaydır. Hiç iktidar olmadıkları, olmayı düşünmedikleri için 'Nasılsa bir gün kafası kızar parlamentoyu lav eder' diyor. Hiçbir sorumlu devlet adamı Türkiye’de erken seçimin önünü açacak bir adım atmaz. Ta ki sistem kilitlenirse” dedi.

Serdal Altıntepe