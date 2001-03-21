O ülkeden Türkiye'ye vize atağı!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkenin vatandaşlarına Vladivostok Limanı'ndan elektronik vize ile Rusya'ya giriş uygulamasının 1 Ağustos'ta başlayacağını söyledi.

Sputnik'in haberine göre, haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Ülkelerin vatandaşlarının Vladivostok Limanı'ndaki kontrol noktalarından elektronik vize verme uygulamasına geçişin 1 Ağustos'ta başlaması planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Bu uygulama kapsamında Türkiye, Cezayir, Bahreyn, Brunei, Hindistan, İran, Katar, Çin, Kuzey Kore, Kuveyt, Fas, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Suudi Arabistan, Singapur, Tunus ve Japonya vatandaşlarına elektronik vize verileceğini kaydeden Zaharova, ülkeye girişten 4 gün önce dışişleri bakanlığı sitesinden yapılan fotoğraflı başvurunun ardından onay alınması durumunda bu vizenin 30 gün geçerli olduğunu ve Rusya topraklarında 8 gün kalma imkânı verdiğini söyledi.