Oda TV'yi rahatsız eden FETO'nun okuduğu gazete haberi

Odatv'nin rehber edindiği Koray Peksayar, Sümeyye Erdoğan'a suikast iddialarıyla ilgili gündeme gelen tweet mesajları ile ilgili Bakırköy Başsavcılığı'nın görevlendirmesi ile adli bilirkişi olarak atanmış hazırladığı Adli Bilirkişi raporunda tweetlerin sahte olduğunu iddia etmişti. Fakat Peksayar'ın tweetler ile hiçbir irtibat kurmadan raporu hazırladığı ortaya çıkmıştı.

OBJEKTİF OLMASI BEKLENEN BİLİRKİŞİ...

Bilirkişi olarak objektif olması beklenen ve siyasi bir konuda görüşüne başvurulan Peksayar'ın Twitter'daki sayfasında AK Parti ve özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden tweetleri takipçileri ile paylaştığı belirlenmişti. Koray Peksayar, Cumhurbaşkanı Erdoğan için diktatör hakaretini kullanan bir gazetecinin Tweet'ini paylaşırken, Gezi'deki provokasyonu öven bir kişinin paylaşımını da sayfasına koymuştu.

SKANDAL PAYLAŞIMLAR

Peksayar'ın paylaştığı Tweet'ler arasında; İzmir'de yakalanan DEAŞ'çıların AK Partili olduğu yalanını yazan bir gazetenin haberi, terör örgütüne desteğiyle bilinen bir gazetenin serbest bırakılan militan görüşlü insanlara ilişkin haberi ve AK Parti'nin miting alanlarındaki kalabalığı hazmedemeyen insanların hazırladığı görsel yalanlara ilişkin haberleri de bulunuyordu.

"GAZETEYE KADAR GELSEYDİ ORJİNALİNİ VERİRDİK"

Sosyal medya platformu Twitter da paylaştığı fotoğrafların sözde fotomontajlı olduğu iddia edilen Nazif Karaman, iddialara sert tepki gösterdi. Karaman, 'Tamamen iftira atılıyor. Ortada fotomontaj filan yok. Bu sözde bilirkişi fotoğrafların orjinalini bizden istemişte mi inceleme yapmış? Uzaktan kumanda ile nasıl inceleme yapıyor? Yoksa doğaüstü güçleri ile mi bu incelemeyi yapmış. Paylaşımlarını görünce çok güldüm. Gazeteye kadar gelseydi orjinalini verirdik. Söz konusu fotoğraflar, Pensilvanya'da bizzat Fethullahçılar tarafından çekildi. Bu adli bilirkişi de Sümeyye Erdoğan'a suikast olayı ile gündeme gelmiş ve Ak Parti düşmanı olduğu internet sitelerinde deşifre edilmişti. Twitter'daki bazı paylaşımlarını da deşifre edince beni tehdit etmeye başladı. Telefonumu MİT'ten aldığını iddia edip ilgili ilgisiz saatlerde telefon açtı. Rahatsız ettiği için şikayetçi oldum ama ifadesinde pişman olduğunu söyleyince affettim. Son olarak yılbaşında yine tehdit içerikli bir mesaj attı. Yani adam bana takıntılı. Bu iftirayı yani Gülen'in Sözcü okurken çekilen görüntüsünün üzerinde oynanmış olduğu yalanını da bu takıntılı durumu sebebiyle atıyor' dedi.

İŞTE O FOTOĞRAFIN ORİJİNALİ

İŞTE O BİLİRKİŞİNİN SKANDAL TWEETLERİ