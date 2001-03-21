Oğlu, Necip Fazıl'ın büstüne büyük tepki gösterdi

Isparta’daki Gökçay Mesire Alanı’nda bulunan Necip Fazıl Kısakürek büstü, oğlu Mehmet Kısakürek’in avukatları aracılığıyla belediyeye gönderdiği ihtarname üzerine kaldırıldı. İhtarnamede, büstün izinsiz yapıldığı ve Necip Fazıl’ı tam anlamıyla yansıtmadığı gibi, uydurma bir tipleme ile kamuoyuna sunularak kişilik haklarının ihlal edildiği belirtildi

Isparta Belediyesi tarafından 2002 yılında Gökçay Mesire Alanı’ndaki Tarih Yolu’na Türk tarihine damgasını vuran ünlü düşünürler, sanatçılar ve yazarların büstleri konuldu. Burada yer alan Necip Fazıl Kısakürek’e ait büst ise oğlu Mehmet Kısakürek’in itirazı üzerine belediye tarafından kaldırıldı. Mehmet Kısakürek’in avukatları aracılığıyla belediyeye 12 Nisan’da gönderdiği ihtarnamede, şöyle denildi:

"Üstat Necip Fazıl Kısakürek’in tüm maddi ve manevi hakları müvekkillerimize ait. Hak sahibinin izni olmadan tarafınızca heykelinin yapılması, kullanılması hukuka aykırıdır. Bu eylemler, müvekkilimizin haklarına tecavüz etmektedir. Tarafınızca üstat Necip Fazıl Kısakürek’in izinsiz olarak portresinin işlenerek kullanılan heykeli, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’na aykırıdır. FSEK 14’üncü Maddesi’ne göre, bir eserin umuma arz edilip edilmemesini, yayımlanma zamanını ve tarzını münhasır eser sahibi tayin eder. Eserin umuma arz edilmesi veya yayınlanma tarzı, sahibinin şeref ve itibarını zedeleyecek mahiyette olduğunda yazılı izin vermiş olsa bile yayınlanmasını men edebilir. Men etme yetkisinden sözleşmede vazgeçmek dahi hükümsüzdür. Eser sahibinin varisi ve manevi haklara sahip müvekkili Mehmet Kısakürek manevi haklarda şüphelilerin hukuka eylemleri nedeniyle zarar görmüştür. İzinsiz kullanımın men edilmesi gerekmektedir. Necip Fazıl’ın heykeli, Necip Fazıl’ı tam anlamıyla yansıtmadığı gibi, uydurma bir tipleme ile kamuoyuna sunularak kişilik hakları ihlal edilmiştir. Gerçeğe aykırı bir Necip Fazıl tiplemesi tamamen karikatürize Necip Fazıl portresini yansıtmakta olup, kişilik haklarına aykırıdır. Ayrıca Necip Fazıl gibi ifade kabiliyeti üstün ve güçlü bir sanatkarın tahrif (bir şeyin aslını bozma, kalem oynatma, değiştirme) ve tağyir (değiştirme, başkalaştırma) edici bir üslupla kendisine ait olmaya bir şekilde kamuoyuna sunulması hukuka aykırıdır."

Belediye Başkan Yardımcısı Recep Erdem, "Necip Fazıl Kısakürek’in yaşantısında ve ideolojisinde heykele karşı olduğu bilgisi bize ulaştı. Bu yönde bir ihtarname geldi" diyerek büstün kaldırıldığını kaydetti.