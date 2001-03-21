Öğrencileri tehdit eden kantinci gözaltına alındı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Kredi Yurtlar kız öğrenci yurdunda sahurda yemek konusunda tartıştığı kız öğrencileri bıçakla kovaladığı iddia edilen kantin görevlisinin sosyal medyadan yaptığı silahlı tehdit paylaşımları tepki topladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı da "şahsın kantincilik sözleşmesi KYK tarafından feshedilmiş olup, yurt bölgesine girişi de yasaklanmıştır." açıklamasında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, üniversite öğrencilerinin kaldığı kız öğrenci yurdunun kantinini işleten 40 yaşındaki Ö.A.'nin, sahurda tartıştığı bir grup kız öğrencinin üzerine yürüdüğü ileri sürüldü. Yaşananlar yurtta kalan diğer öğrenciler tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, olay sırasında elinde bıçak da bulunduğu iddia edilen Ö.A. ile tartıştığı öğrenciler polisteki ifadelerinde birbirinden şikayetçi olmadı.

Yaşananların ardından yurtta kalan kız öğrenciler, sosyal medyada yaşanan gergin anları kınadıkları paylaşımlarda bulundu. Kız öğrencilerin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakılan Ö.A., sosyal medya hesabından yaşanan tartışmaya yönelik sert paylaşımlarda bulundu.

Önce “Olayın sorumlusu anarşist bir kız öğrenci, kantin görevlisinin karısını yerde görüp darp edildiğini sanmasından kaynaklanan olay, bıçak çekme yok“ şeklinde tweetler atan Ö.A., daha sonra sosyal medya hesabına elinde otomatik silahlar olan fotoğraf ve videolar yükleyip, küfürlü tehdit içeren paylaşımlarda bulundu.

İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINDI

Paylaşımları inceleyen Kuşadası Cumhuriyet Başsavcısı’nın talimatıyla Ö.A, ikinci kez gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ö.A., Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü. Ö.A.’nın ifadesinin alınmasının ardından mahkemeye çıkacağı bildirildi.

HEM ADLİ HEM DE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu arada, Kredi ve Yurtlar Kurumu Kuşadası Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana gelen olayın ardından Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı’nın başlattığı adli soruşturmanın yanında ADÜ Rektörlüğü ve Kredi Yurtlar Kurumu’nun da ayrı ayrı idari soruşturmalar başlattığı öğrenildi.

BAKANLIK’TAN AYDIN'DA KYK YURDUNDAKİ OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Aydın'da Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda (KYK) sahura kalkan öğrencileri tehdit ettiği iddia edilen kantinci Ö.A. ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada “Aydın'da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda sahura kalkan öğrencileri tehdit ettiği iddia edilen söz konusu şahsın kantincilik sözleşmesi KYK tarafından feshedilmiş olup, yurt bölgesine girişi de yasaklanmıştır.” denildi.