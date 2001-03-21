Ömer Çelik: 'İngiltere saldırısını lanetliyoruz'

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, “İngiltere’de gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz. Terör örgütleri arasında ayrım yapılmadan topyekun mücadele verilmelidir” dedi.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İngiltere’nin başkenti Londra’da meydana gelen terör saldırısıyla ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Terörün tüm ülkeler için tehdit olduğunu kaydeden Çelik, “İngiltere’de gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz. İngiltere AB Bakanı Alan Duncan’a dayanışma mesajımızı ilettim. Terör tüm ülkeler için tehdittir. Terör örgütleri arasında ayrım yapılmadan topyekun mücadele verilmelidir” ifadelerini kullandı.

Caner Ünver