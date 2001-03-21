Operasyonda ele geçirildi! Üzerinde Gülen'in imzası var

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, örgüte finans sağlayan kişi ve bunlara ait şirketlere yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında 3 şirkette arama gerçekleştirildi. Şirket yetkilileri C.E, M.E, İ.E. ve L.E. gözaltına alındı. Zanlıların ikametleri ve iş yerlerindeki aramada, örgüt içerisinde üst düzey konumda bulunanlara verilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in el yazısıyla hazırlandığı belirtilen lale figürlü tablo ile mütevelli heyetinde yer alanların görev tanımlarını anlatan belge, dijital materyal ve çok sayıda doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.