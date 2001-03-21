ORC'nin son referandum anketi açıklandı

Türkiye'nin kaderini değiştirecek oylamaya 19 gün kalırken rakamlar da netleşmeye başladı.
ORC Araştırma şirketi, 36 ilde 2740 seçmenle ‘‘CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi’’ yöntemiyle Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne yönelik halkoylaması öncesi kamuoyunun nabzını tuttu.
MAKAS AÇILDI
Son anketle 'Evet' ile 'Hayır' arasındaki makasın 11 puan açıldığı görüldü.
İŞTE RAKAMLAR
EVET: YÜZDE 55,4
HAYIR: YÜZDE 44,6
FARK DAHA DA AÇILABİLİR
Referandum sürecini değerlendiren ORC Başkanı Murat Pösteki, 16 Nisan'a kadar yapılacak çalışmalar ve yurt dışından gelecek oylarla farkın daha da açılabileceğini söyledi.