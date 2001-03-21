Osman Ünlü özür diledi..

5.6.2017 - 03:48

TGRT ekranlarında yayınlanan İftara Doğru programında camilerle ilgili maksadı aşan bir benzetmede bulunan İlahiyatçı Osman Ünlü özür diledi. 

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan İftara Doğru programının 30 Mayıs 2017 tarihli yayınında Diyanet'in camilerdeki uygulamalarını eleştirirken dozu iyice kaçıran İlahiyatçı Osman Ünlü, camilerde yapılan dini etkinliklerin camiyi bozmak, ifsat etmek olduğunu iddia ederek, "bu yapılanlar yarın camiyi afedersin kerhane haline getirmek" demişti.

Yaptığı bu üslupsuz benzetmeye gelen tepkiler sonrası İlahiyatçı Osman Ünlü 31 Mayıs tarihinde yayınlanan bölümde geri adım atarak "o ifade için özür dileriz, maksadı aşan bir ifade olmuş" dedi.

HABERVAKTİM

Bu arada Osman Ünlü'nün bir süre ekrana çıkmayacağı öğrenildi. Osman Ünlü'nün yerine Haftasonları Vehbi Tülek olacak. Osman Ünlü'nün hafta içerisinde ekrana çkması bekleniyor..

 

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