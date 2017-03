Otobüs kartı için şok eden başvuru: 'Rencide oluyorum'

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) birbirinden farklı ve ilginç şikayetler geldiğini belirterek, "Ankara'da 65 yaş üzerinde bir vatandaş, 'otobüse binip kartımı gösterdiğimde 65 yaş üstü diye anons ediliyor, bu bana dokunuyor' diye müracaat etmiş. 'Kartım okunduğunda başka bir ses çıkaran bir şey olsun, 65 yaş üstü olduğumu millete duyurmasın' istiyor" dedi.

Malkoç, Kırıkkale Üniversitesinde katıldığı bir konferansın ardından KDK'ya idarenin her türlü eylem ve işlemleriyle ilgili şikayet başvurusu geldiğini söyledi. Kadınlardan, çocuklardan, toplumun her kesiminden çok farklı şikayetler geldiğini aktaran Malkoç, yediden yetmişe her yaş grubundan gelen şikayetlerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulmaya çalışıldığını belirtti.

Malkoç, evlilik programlarının da KDK'ya taşınmasına ilişkin, "Özellikle televizyon programları, toplumun kanayan yarası. Bunlarla ilgili, bunların durdurulmasına ilişkin talepler geldiği gibi bunlardan mağdur olduğunu ifade edenler de oluyor. Bu, KDK'nın halledeceği bir konu değil ancak bu konuda çok duyarlıyız. Gerek RTÜK gerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gerekse diğer ilgili ve yetkililerle temas halindeyiz. Dikkat ettiğimiz şey, bu işin magazin boyutuna dökülmemesi. Yoksa bize gelen müracaatlarda çok magazinsel konular da var. Ona dikkat ediyoruz." diye konuştu. Malkoç, toplumun bu konuda duyarlı hale getirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.



Kadın ve çocuk hakları konusunda yasal düzenlemelerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla hayata geçirilmesi gerektiğine işaret eden Malkoç, "Bu konuda KDK'ya gelen şikayetleri ilgili arkadaşlarımız inceliyor. Ona bakacağız, karar çıkmadan bir şey söyleyemem. Toplumun ve insanlığımızın hayrına yapılması gereken neyse onu yapacağız." dedi.



'ANNEMİZ KULAĞIMIZI ÇEKTİ'



Malkoç, kuruma birbirinden çok farklı ve ilginç şikayetler geldiğine de değinerek, şu bilgileri verdi:



"Ankara'da 65 yaş üzerinde bir vatandaş, 'otobüse binip kartımı gösterdiğimde 65 yaş üstü diye anons ediliyor, bu bana dokunuyor' diye müracaat etmiş. 'Kartım okunduğunda başka bir ses çıkaran bir şey olsun, 65 yaş üstü olduğumu millete duyurmasın' istiyor. Bunun gibi aklınıza gelebilecek olağan her şey. Belediyeden su, yol hizmeti alamamış, ihaleye girmiş haksızlığa uğradığına inanmış, üniversitede hakkı yendiğini söyleyen bize başvuruyor. Emeklilerden şikayetler var, haksız disiplin cezası aldığını söyleyenler var. Çocuklardan 'annemiz telefonumuzu aldı, kulağımızı çekti, öğretmenim bana iyi davranmadı' şeklinde şikayetler geliyor."



Şikayetleri çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını, KDK'nın tavsiye kararlarına uymayan kurum ve yöneticileri TBMM'ye çağırdıklarını ve burada milletvekillerinin onlara sorular yönelttiğini ifade eden Malkoç, milli idarenin en üstün irade ve TBMM'nin bunun yansıması olduğunu vurguladı. Malkoç, TBMM'de hesap vermenin kolay bir iş olmadığını ve onun için yöneticilerin dikkatli davranmak zorunda olduklarını sözlerine ekledi.