Oy kullanan gurbetçilerden müthiş mesajlar

28.3.2017 - 03:02

Avrupa'dan ilk 'evet' oyları gelmeye başladı..

Türkiye'deki referandum süreci Avrupa'da bugün kurulan sandıklarda gurbetçilerin oy kullanmasıyla birlikte hız kazandı. Sandığa akın eden gurbetçilerin mesajları da sosyal medyada paylaşılmaya başladı. 'Tercih' mührünü 'evet'ten yana basan gurbetçi vatandaşların, 'Seni Sultan Abdülhamit​'in yalnızlığına terk etmeyeceğiz Reis' ifadelerinin yer aldığı notları ise dikkati çekiyor.

Gümrük kapılarında ve Avrupa'daki temsilciliklerde gurbetçilerimiz oy verme işlemlerine bugün başladı.

Avrupa'da yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylaması için sandık başına gitti. Sabah erken saatlerde Berlin, Köln, Münih, Hannover, Hamburg, Nürnberg, Karlsruhe, Frankfurt, Essen, Münster, Düsseldorf, Stuttgart ve Mainz Başkonsolosluk bölgelerindeki seçim merkezlerine gelen vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı. Almanya'daki vatandaşlar oylarını, sandıkların kurulduğu bu 13 bölgede, 9 Nisan'a kadar, 09.00 -21.00 saatlerinde verebilecek.

Sandığa giden gurbetçi bir vatandaşın tercih mührünü 'evet'ten yana bastığı görüldü.

Berlin Başkonsolosluğunda eşi Berna Aydın ile oyunu kullanan Büyükelçi Ali Kemal Aydın, burada yaptığı açıklamada, kendisinin de ilk defa yurt dışında sandık başına gittiğini söyledi. Aydın, yurt dışındaki seçmenlerin 9 Nisan'a kadar oylarını verebileceklerini hatırlattı.

Almanya'da bir milyon 400 binden fazla kayıtlı seçmenin olduğunu vurgulayan Aydın, seçim merkezlerinde hafta sonu yoğunluk yaşanabileceğine işaret ederek, seçmenleri hafta içi de oy kullanmaya davet etti. Randevu sisteminin ve konsolosluk görev bölgesi ayırımının kaldırıldığını anımsatan Aydın, vatandaşların kendilerine en yakın konsolosluk bölgesindeki sandıklara gidebileceğini ifade etti.

Referandum için sandığa giden gurbetçilerden ilk kareler gelmeye başladı. Tercihini 'evet'ten yana kullanan vatandaşlar, 16 Nisan'da açıklanacak sonuçları sabırsızlıkla beklemeye başladı.

Sandık başında anlamlı not
'Seni Sultan Abdülhamit'in yalnızlığına terk etmeyeceğiz reis' ifadelerinin bulunduğu not kağıdıyla fotoğraflar çeken gurbetçi bir vatandaşın bozkurt işareti yapması dikkati çekti.

Viyana'da sandık başına giderek 'evet' tercihinde bulunan Erol isimli gurbetçi vatandaş bozkurt işareti yaptı.

Viyana'da sandık başına giderek 'evet' tercihinde bulunan Erol isimli gurbetçi vatandaş bozkurt işareti yaptı.

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