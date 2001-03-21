Pankartı gören Bahçeli Erdoğan'a seslendi

Antalya'da konuşan MHP Lideri Bahçeli, Alanya'nın il yapılması talepleriyle ilgili, "Böyle mütevazı, olgun, anlayışlı bir talebi, cumhurbaşkanı hükümet sisteminin uygulamaya geçtiği günde Sayın Cumhurbaşkanımızın buna cevap verip Alanya'yı il yapmasını sizler gibi bizler de istiyoruz" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, Alanya'nın muazzam kültürel dokusu ve turizm merkezi olmasının yanı sıra sorunları da bulunduğunu, mevcut durumda turizmin arzu edilen seviyede olmadığını ifade ederek, özellikle geçen yıl bazı otellerin turizm sezonunun orta yerinde kapılarını kapatmak durumda kaldığını, turizm çalışanlarının zor günler geçirdiğini dile getirdi.

Bahçeli, MHP'nin oluşturduğu bir heyetin sektörün sorunlarını incelediğini, bir rapor hazırlanarak iktidarın ve kamuoyunun dikkatine sunduğunu belirterek, "İnancım odur ki Allah'ın izniyle bu yıl geride kalan yıldan daha bereketli olacak, turizmle alakalı mevcut sorunlar aşılacaktır. Kaldı ki aşılmak mecburiyetindedir. Böylelikle Alanya'nın zengin dokusu tekrar canlanacak, turizm cenneti olan şehrimiz yeniden hak ettiği seviyelere yükselecektir" değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da, Alanya Belediyesince düzenlenen toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu.



"İL OLMAK İSTİYORUZ" PANKARTI

Açılışın ardından meydanda toplanan bazı vatandaşların taşıdığı, "İl olmak istiyoruz" yazılı pankartları gördüğünü belirten Bahçeli, "Böyle mütevazı, olgun, anlayışlı bir talebi cumhurbaşkanı hükümet sisteminin uygulamaya geçtiği günde Sayın Cumhurbaşkanımızın buna cevap verip Alanya'yı il yapmasını sizler gibi bizler de istiyoruz" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçeye 3 yılda 304 milyon lira değerinde 216 eserin kazandırıldığını, hiç kredi kullanmadan kendi öz sermayeleriyle her şeyin en iyisini yapmaya çalıştıklarını bildirdi.