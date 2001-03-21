Patlayan havai fişekler mezuniyet gecesini kabusa çevirdi: 9 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde mezuniyet töreni sırasında patlatılan hava fişekler sebebiyle 5'i hafif 9 kişi yaralandı. Olay anı ve yaşanan panik öğrenci ve ailelerin kameralarına yansıdı.

Alanya Belediyesi Açık Hava Tiyatrosu’nda geçtiğimiz cuma akşamı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 2'nci mezunlarına yönelik düzenlenen törende bin 639 öğrencinin kep attığı sırada havai fişek gösterisi yapıldı. Yüzlerce kişinin izlediği gösteride atılan birçok havai fişeğin yere yakın patlaması sonucu Hatice Özlem (25), Mehmet Yücel Sumakoğlu (20), Ayten Sumak, Sevinç Özer (45) ile ismi öğrenilmeyen 5 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan Hatice Özlem (25), Mehmet Yücel Sumakoğlu (20), Ayten Sumak, Sevinç Özer'in (45) ortopedi bölümünde tedavisinin sürdüğü, ismi öğrenilemeyen 5 kişinin ise hafif yaralı olarak ayakta yapılan tedavinin ardında taburcu olduğu belirtildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden yapılan açıklamada ise, organizasyonun bir firma tarafından düzenlendiği ve söz konusu firma hakkında şikayetçi olunduğu belirtildi.

"5 hastanın durumu gayet ciddi"

Olayı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Hatice Özlem, "Mezuniyet töreni sonuna kadar sıkıntısız devam etti. Ancak tüm öğrencileri sahnede olduğu ve keplerini attığı sırada havai fişek gösterisine başlandı. İlk havai fişekler gökyüzünde patladı ancak son 1 veya 2 havai fişek patlamasında başarısızlık oldu. Havai fişeklerin patladığı sırada bazı parçaları seyircilerin üzerine ve çatılara sıçradı" dedi.

Kendisinin de yaralananlar arasında olduğunu söyleyen Özlem, diğerlerine göre durumunun biraz daha hafif olduğunu belirtti. Özlem, "Sanırım 5 hastanın durumu gayet ciddi. Olayın üzerinde 3 gün geçti biraz daha iyileşme süreci oldu tabi hala devam ediyor. Bir hastanın durumu gayet ciddi. Kulaklarında işitme engelli oluşan bir hasta var. Onun dışında boynunda ve ayağından kötü şekilde yaralananlar var. Teyzemin de bacağında 2 dereceden yanıklar var. Biz bu işin maddi manevi çıkarında değiliz. Bu olay riskli ve tehlikeli gerekli isimlerin alınıp alınmadığını bilmiyoruz. Ancak bu tür etkinlikler yapılırken daha dikkatli olunmasını istiyoruz" diye konuştu

"Duman ve alevlerin yükseldiğini gördük"

Olayda kız ile erkek kardeşi ve annesi yaralanan Başak Sumakoğlu ise "Yanlış yerde patladığına dair bir haber geldi. Ama organizasyonu yöneten beyefendinin mikrofon alarak sıkıntı yok demesi üzerine biz çok ciddiye almadık. 10-15 dakikalık bir süreçten sonra kafamızı düşenlere çevirdiğimiz zaman orada duman ve alevlerin yükseldiğini gördük. Bizim de ailemiz o tarafta oturuyordu. Apar topar oraya koştuk ve kardeşimin ayakkabısı çantası param arça vaziyetteydi. Annem, kız ve erkek kardeşime dışarıda müdahale edildiğini gördüm. Daha sonra ambulansla hastaneye götürdüler. Şuanda erkek kardeşimin 4 gündür devam eden beyin kanaması var. Annemde kalıcı olarak yüzde 45 oranında işitme kaybı var ve ameliyat olması gerekiyor. Kız kardeşimde boynundan omuzuna kadar birinci dereceden yanık var. Bize soruşturmanın devam ettiğini söylediler. Bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Organizasyon firmasından şikayetçi olduk"

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin internet sitesi adreslerinden yapılan açıklamada ise, "Üniversitemiz mezuniyet töreninin sonunda gerçekleşen olaydan üniversite olarak hepimiz etkilendik ve çok müteessir olduk. Mezuniyet töreni için bir organizasyon firması ile anlaşılmış olup tüm program organizasyon şirketi tarafından yürütülmüştür. Yaşanan üzücü hadise yargıya intikal etmiş olup hafif yaralanan misafirlerimiz gibi üniversite olarak biz de organizasyon firmasından şikayetçi olduk. Biz üniversite olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Ayrıca, mezuniyet töreninin ardından yaralanan vatandaşlarımızın sağlık durumları ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde akademisyen hocalarımız tarafından yakından takip edilmekte olup gayet iyi durumdadırlar. Yaralanan vatandaşlarımızı Sayın Rektörümüz, Rektör Yardımcımız, Genel Sekreterimiz ve Tıp Fakültesi dekanımız ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletmişlerdir" ifadeleri kaydedildi.

Rıza Yanık