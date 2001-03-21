Pazartesi günü et bu fiyattan satılacak

25.3.2017 - 16:51

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik: "Türkiye'de yeterli miktarda kesim olgunluğuna gelmiş kasaplık sığır bulunuyor. Spekülatörlerin boş durmadığını görüyoruz. Kırmızı et piyasasında fiyatları tırmandırma gayreti içinde olanları görmezden gelemeyiz. Piyasaları speküle edici girişimlere kesinlikle izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye'de yeterli miktarda kesim olgunluğuna gelmiş kasaplık sığır bulunduğunu belirterek, piyasaları olumsuz etkileyecek girişimlere kesinlikle izin vermeyeceklerini bildirdi.

Bakan Çelik, yazılı açıklamasında, Türkiye'de kesimlik hayvan arzında bir sıkıntı olduğuna ilişkin iddialara karşı, Türkiye'de yeterli miktarda kesim olgunluğuna gelmiş kasaplık sığır bulunduğunu ifade etti.

Buna rağmen son  günlerde spekülatörlerin boş durmadığını vurgulayan Çelik, "Kırmızı et piyasasında fiyatlarları tırmandırma gayreti içinde olanları görmezden gelemeyiz. Piyasaları speküle edici girişimlere kesinlikle izin vermeyeceğiz. Et ve Süt Kurumumuz devreye girmiş bulunuyor. Pazartesiden itibaren, kasaplarımıza kilogramı 22,5 lira fiyatla taze karkas sığır eti, yemek ve et sanayicilerine de 20,5 lira fiyatla dondurulmuş karkas sığır eti satışı yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

 

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