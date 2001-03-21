Pentagon'dan paraşütle indirilen PKK'lılar açıklaması

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Suriye'de Rakka vilayetine bağlı Tabka yakınlarına paraşütle Amerikan askeri ve SDG'lileri indirdiği bildirildi. Pentagon sözcüsü ise indirilen güçlerin, SDG bünyesindeki Suriye Arap Koalisyonu'ndan olduğunu açıkladı.

Rakka vilayetine bağlı Tabka'ya indirilen güçlerle ilgili ilk açıklama, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin ana bileşeni olduğu SDG'den gelmişti.

Reuters'ın haberine göre, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sosyal medyada yayımladığı açıklamada, operasyonun amacının, stratejik Tabka bölgesinin ele geçirilmesi ve rejim güçlerinin bu yönde ilerlemesinin engellenmesi olduğu belirtildi.

SDG, bölgeye inen güçlerin, Tabka'nın batısındaki dört küçük köyü ele geçirdiğini ve Rakka, Deyrezor ile Halep vilayetlerini bağlayan bir ana yolu kestiklerini bildirdi.

Reuters'a konuşan bir kaynak, operasyonun amaçları arasında, Fırat Nehri'nden teknelerle gelen güçlerin güvenliği açısından önem taşıyan bir geçiş noktasının ele geçirilmesi olduğunu belirtti.

PENTAGON AÇIKLAMASI

Reuters'ın duyurduğu bu haberin ardından ise ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) açıklama geldi. Pentagon sözcüsü Adrian Rankine-Galloway, Tabka Barajı'nın alınması için indirilen güçlerin YPG'li olmadığını, SDG bünyesindeki Suriye Arap Koaliasyonu'ndan olduğunu söyledi.

Sözcü, operasyonda ABD topçularının da destek verdiğini belirtti.