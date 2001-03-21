Periscope durdurma kararı

1.4.2017 - 02:00

Twitter'ın canlı yayın platformu Periscope'a, Türkiye'de hizmet veren Periskop adlı şirket tarafından dava açıldı. Firma Periscope'a erişimin engellenmesini istedi. Bunun üzerine ihtiyati tedbir kararı alındı.

Periskop İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri LTD. ŞTİ'nin Periscope'a açtığı davada marka hakkına tecavüz edildiği gerekçe olarak gösterilerek ihtiyati tedbir uygulanması yönünde karar verildi.

'MARKA TECAVÜZÜ'

Karar şöyle:

"İhtiyati tedbir isteyen vekili, marka tecavüzüne esas teşkil eden davalı Twitter'e ait Periscope isimli mobil uygulama diger davalılara ait Ios ve Android işletim sistemleri üzerinden kullanıcılara ulaştırıldığını ve söz konusu mobil uygulamaya erişimin engellenmesini, ayrıca yine mobil uygulamaya ait web sitesi olan www.periscope.tv internet sitesine ve @periscopeco isimli twitter kullanıcısının da dava konusu tecavüzün yer bulduğu diğer kaynaklar olduğunu ve tedbiren erişime engelleme kararı verilmesini, ayrıca yine davalıların Periscope adı altında tüm reklam ve tanıtım çalışmalarının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesini talep etmiştir."

Periscope uygulamasına, Twitter hesabına ve internet sitesine önümüzdeki saatlerde erişimin engellenmesi bekleniyor.

 

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