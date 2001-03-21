PKK'dan kürtlere 'HAYIR' tehdidi

23.3.2017 - 23:12

Terör örgütü PKK'dan 'Hayır' tehdidi

Bölücü terör örgütü PKK elebaşlarından Cemil Bayık, halk oylamasında karşıt görüşte durulması ve "Hayır" oyu verilmesi yönünde tehditlerde bulundu.

Bölücü terör örgütü PKK elebaşlarından Cemil Bayık, halk oylamasında karşıt görüşte durulması ve "Hayır" oyu verilmesi yönünde tehditlerde bulundu.

Bölücü terör örgütü PKK, halk oylaması öncesinde özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki seçmenlerin üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Bununla ilgili örgütün elebaşlarından Bayık'ın söylemlerinin bulunduğu görüntüler ortaya çıktı.

Seçmenleri "Hayır" oyu kullanmaları yönünde tehdit eden Bayık, sandık başına gitmeme eğiliminde olan Kürt seçmenlere de hakaret etti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geçen sene halkın can ve mal güvenliğinin tesisine yönelik bölücü terör örgütüne karşı yapılan terör operasyonlarını, "Kürt halkına yönelik operasyonlarmış" gibi yansıtmaya çalışan terörist Bayık, örgüt mensuplarına, halk oylamasında "Evet" çıkmasının PKK'nın sonu olacağı mesajını da verdi.

 

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