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PKK Nevruz'u yasakladı
19.3.2017 - 00:17
PKK'nın Suriye kolu PYD'nin Rojava'da Nevruz kutlamalarını yasakladığı iddia edildi.
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