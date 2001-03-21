PKK/PYD Fırat Nehri'ni tanklarla geçti

25.3.2017 - 21:06

SURİYE’nin Rakka kentini DEAŞ’ten almak için koalisyon güçlerinin hava desteğinde başlatılan operasyon Rakka’nın Tabka ilçesi ve Tabka barajı çevresinde yoğunlaşırken, ana omurgasını terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri, köprü olmayan yerlerde tankları ve iş makinalarını Fırat Nehri'nden Feribotlarla taşıyarak karşıya geçirdikleri belirtildi.

Bölgedeki Kürt internet siteleri ve Demokratik Suriye Güçlerinin resmi sosyal medya hesaplarında, operasyonda kullanılan tank ve iş makinalarının da Fırat nehri üzerinden taşındığını gösteren fotoğraflar da paylaşıldı. Operasyon ile ilk etapta Tabka barajı ve hava üssünün ele geçirilmesi palanlanırken, Köprü bulunmayan yerlerde Fırat Nehri'nin üzerinden tank, zırhlı araç ve iş makinalarının Feribotlarla karşı tarafa taşındığı görüldü.

Rakka operasyonunda Fırat Nehrinden böyle geçtiler

Rakka operasyonunda Fırat Nehrinden böyle geçtiler

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