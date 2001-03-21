PKK'yı anlaştıktları FETO'cu komutanlar bitirmedi

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, PKK ile mücadelede elde edilen büyük başarının, FETÖ ile ilişiği bulunan ajanların deşifre olmasıyla yakın ilişkili olduğunu açıkladı. Yarar, 'PKK ve FETÖ'den yakalananların itiraflarına bakın, geçmişte kimlerin kimlerle anlaşmalar sağladığını göreceksiniz. Hangi FETÖ'cü komutanla, hangi personelle anlaştığını göreceksiniz' dedi.

Katıldığı canlı yayında son dönemlerde PKK'ya üst üste vurulan ağır darbeleri değerlendiren Yarar "Bu operasyonlarının başarısında FETÖ'ye vurulan darbenin büyük önemi var." dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızan ve önemli kademelerde yer tutan FETÖ üyelerinin geçmişte PKK'ya istihbarat ve bilgi sızdırdığını bu nedenle o dönemde yapılan operasyonların etkisiz kaldığını aktaran Mete Yarar, "Bunlar zaman zaman operasyon bilgilerini sızdırdılar zaman zaman da PKK'nın bölgedeki faaliyetlerini görmezden geldiler. Terör örgüt haliyle bu boşluktan faydalandı. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'ye vurulan darbeye paralel olarak PKK'ya da darbe vuruldu." diye konuştu

PKK'NIN ANLAŞTIĞI KOMUTANLAR...

Yarar sözlerine şöyle devam etti;

"Geçmişteki istihbarat sızmaları, ajanların deşifre edilmiş olması, bir çoğunun operasyonları bilerek baltalamış olması çok büyük etken. Görmezden gelmek bile PKK'nın çok işine gelir. Çatışma alanlarında gördük bunu. Bugün PKK ve FETÖ'den yakalananların itiraflarına bakın, geçmişte kimlerin kimlerle anlaşmalar sağladığını göreceksiniz. Hangi FETÖ'cü komutanla, hangi personelle anlaştığını göreceksiniz."

PKK İLE MÜCADELE EN ÜST SEVİYEDEx

PKK ile mücadeledeki başarıda TSK'nın son dönemlerde yaptığı teknolojik atılımlarının da büyük bir önem teşkil ettiğimi kaydeden Yarar, "Son dönemlerde yakalan PKK'lıların itiraflarını okuduğumuzda da görüyoruz. Hepsinin ortak sözü 'kafamızı dağdan, mağaradan, evden çıkaramıyoruz' diyorlar. Yeni teknolojik gelişmeler silahlı güçlerin elini oldukça güçlendirdi. Operasyon sistemlerinde köklü değişiklikler yaşandı. Tüm bunlar toplamda operasyonların ve PKK ile mücadelenin başarısını en üst düzeye çıkardı." ifadelerini kullandı.