Plaj Şemsiyeleriyle Güneşin Zararlı Işınlarını Bertaraf Edin

Plaj şemsiyelerinin kullanımı oldukça kolaydır. Plajda kullanılacak olan şemsiye, kuma 10-15cm’lik bir çukur açarak dik bir şekilde saplanır ve etrafı kumla kapatılarak sabitlenir.

Yaz tatili herkesin hayalini kurduğu en önemli aktivitelerin başında gelmektedir. Tatilde rahatça denize girebilmek ve yanık problemiyle uğraşmadan kumsal da keyif yapabilmek için plaj şemsiyesi kullanımı önemlidir.

Yaz aylarının gelmeye başlamasıyla birlikte herkes tatil planları yapmaya başlar. Denize girmenin, kumun, güneşin tadını çıkarmak ister. Şehirde yaşayan insanlar, bir kış sezonu boyunca yaz aylarında atacakları stresin hayaliyle yaşarlar. Denize giden kişilerin yaşadığı en büyük problemlerden biriside güneşin kavurucu ve zararlı etkilerinden kurtulmaya çalışmaktır. Bunun için güneş kremleri, şapkalar, kıyafetler ve plaj şemsiyesi tercih ederler. Plajlarda, deniz kenarında yer alan kumsal cafeteryalarda veya beach clublerde en çok tercih edilen ürün plaj şemsiyesidir.

Kişilerin on bir ay boyunca hayali kurdukları tatil; tamamen dinlenmek, eğlenmek, gezmek, stres atmak ve rahatlamak için yapılmaktadır. Serinlemek için denize giren ve ardından plaj şezlongunda yatarak dinlenen kişiler, güneşin yakıcı ve zararlı etkilerine maruz kalmak istemezler. Plaj şemsiyesi, her plajda olan ve plajın ya da beach clubun konseptine göre farklı renklerde görsel şölen yaratan koruyucu ve şık bir unsur halini almıştır. Bazı halk plajlarında, kişiler kendi şemsiyelerini yanlarında getirebilmektedirler. Kişiler şemsiye teminini gidecekleri bölgenin büyük marketlerinden kolaylıkla karşılayabilmektedirler.

Plaj şemsiyelerinin kullanımı oldukça kolaydır. Plajda kullanılacak olan şemsiye, kuma 10-15cm’lik bir çukur açarak dik bir şekilde saplanır ve etrafı kumla kapatılarak sabitlenir. Rüzgârlı havalarda, şemsiyenin kumla temas eden bölgesine taşlar yerleştirerek, dik kalması sağlanır. Şemsiye güneşin geldiği yöne doğru çevrilir ve güneş ışınlarından korunma büyük ölçüden sağlanmış olur. Başka bir kullanım şekli de şemsiyenin alt kısmına takılabilecek olan plastik aparatla birleştirilmesidir. Bu kare aparatın içerisine su ya da kum doldurulur ve şemsiyenin sabit kalması kolaylıkla sağlanmış olur. Ayrıca güneşin batmasıyla birlikte alt aparatlar yerlerinde sabit kalır, sadece şemsiyeler toplanarak belirli bir yere istiflenir. Bu yöntemle ertesi sabah plajı açmak ve şemsiyeleri yerleştirmek daha kolay hale gelmektedir. Fakat plaj işletmesi harici, kişiler halk plajlarına giderken kendi şemsiyelerini yanlarında götürmüşlerse bir kez kullanmak amacından yola çıkarak kuma saplama yöntemini kullanmak daha uygun olacaktır.

Yapılan araştırmalara göre şemsiye, eski tarihlerde Mısır, Yunan ve Asurlardan kalma tarihi eserlerin arasında yer almaktadır. Bu uygarlıkların tamamı sıcak iklimde yer almaktadır. Buradan yola çıkarak şemsiyenin, eski tarihlerden beri güneş ışınlarından korunmak amacıyla kullandığı aşikârdır. Plaj şemsiyesi de kişileri güneşin zararlı ışınlarından korumak amacıyla üretilmiştir.

Plaj şemsiyeleri demir ya da metalden üretilmektedirler. Gövdeleri orta ağırlıktadır ve hafif esen rüzgâra karşı dayanıklıdırlar. Daha sağlam gövdeli plaj şemsiyeleri de mevcuttur. Şemsiyenin kullanılacağı zemine göre şemsiyenin alt aparat kısmı da farklılık göstermektedir. Örneğin, kumsalda kullanılacak olan bir şemsiye, kuma direkt olarak saplanabilir ya da aparatlı bir şekilde kullanılabilir. Bu aparat; plastik ve genellikle kare şeklinde olan ve içine su ya da kum koyulabilen bir sabitleyicidir. Genellikle beach cluplerde tahtadan bir zemin üzerinde kullanılacak olan şemsiyeler için ise yine çeşitli kalitelerde sabitleyiciler kullanılmaktadır. Beton zeminde kullanılacak olan bir şemsiye, sabitleyici aparat olmadan kullanılmamaktadır. Burada yapılacak olan tercihler, işletmenin bütçesine göre farklılıklar göstermektedir.