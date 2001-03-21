Projeksiyon perdesi, görüntünün pürüzsüz ve daha net bir şekilde gösterilmesini sağlayan projeksiyon cihazı aksesuardır. Ayrıca yansıtma yüzeyi optik malzemeler ile kaplanmış sinema/sunum sisteminin en önemli bir parçasıdır.



Kaliteli ve iyi bir projeksiyon perdesi mutlaka, ışık geçirmez bir kumaştan imal edilmesi gerekiyor. Kumaşın en ön yüzeyi, ışık yansıtma özelliği ile iyi bir malzeme ile kaplanmış olmalı. Perdenin ön yüzeyi için açık gri renk tonları veya mat beyaz bir perde seçilmelidir. Projeksiyon perdesinin ön yüzeyi dışında arka yüzeyi siyah renkte olmalıdır. Kaliteli ve iyi bir projeksiyon perdesi her zaman dış bölümü siyah şeritlere sahip olmalıdır.



Projeksiyon Perdesi Çeşitleri Nelerdir?



Projeksiyon perdeleri kullanılacak yerlere göre çeşitli şekillerde konumlandırılıp kullanılıyor. Bu modeller arasında motorlu projeksiyon perdesi ve stor denilen motorsuz projeksiyon perdeleri tercih ediliyor. Motorlu olan projeksiyon perdeleri duvara, storlu projeksiyon perde modeller ise tavana veya duvara monte edilebiliniyor. Bunların dışında tripod adı verilen perdeler de bulunuyor. Bunlar ayaklıdır ve montaj işlemi gerekmez. Kişiler bu tarz perdeleri gittikleri yere taşıyabilirler.



Projeksiyon Perdelerinin Ölçüleri Nasıldır?



Projeksiyon perdelerinin boyutları genelde sabit bir ölçüde üretiliyor. Genel olarak projeksiyon cihazlarının pixel yani ekran boyutları ile orantılı şekildedir. 16:9 ve 4:3 en çok tercih edilen ekran boyutlarıdır. Bu ölçülerin dışında özel olarak firmalar isteğe göre ekran ölçülerinde perdeler üretebiliyorlar. Bunlar arasında değişiklik gösteren ekran ölçüleri şu şekildedir; 240x200, 300x225, 180x180 ve 200x200 gibi boyutlarda da projeksiyon perdelerini bulabilirsiniz.



Perde fiyatları neye göre değişiklik gösteriyor?



Projeksiyon cihazların ayrılmaz parçası olan perdeler ekran boyutlarına göre fiyatlarda çeşitlilik gösterebiliyor. Bu cihazların fiyatlarını öğrenmek için İnternet uygulamanızı açıp kullandığınız tarayıcıdan arama motorunu açıp projeksiyon perdesi fiyatları yazarak bir çok firmanın size sunduğu fiyat seçeneklerini görebilirsiniz.



Kaliteli bir projeksiyon perdesi seçerken nelere dikkat etmeliyiz?



Sabit çerçeveli, yüksek kontrastlı projeksiyon perdesi kumaşından seçilmiş olması gerekiyor. Sabit çerçeveli bir diğer adı ile Fixed Frame projeksiyon perdesinin üzerinde gergin yüzey sisteminin olması sayesinde dalgalanma olmayacağından film izleme sırasında çeşitli gölgelenmeler meydana gelmemiş olacaktır. Kumaş olarak yüksek kontrast perdesinden seçilmesi gerekiyor.



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