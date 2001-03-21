Putin'den flaş Türkiye açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde S-400 füze savunma sistemi konusunu görüştüklerini anlatarak, "Ancak bu sistemleri henüz ülke dışında üretmedik. Bugün Hindistan Başbakanı ile nasıl ve hangi şartlarda üreteceğimizi görüşeceğiz. Süreç, teknoloji ve personel yetiştirilmesi açısından büyük bir hazırlık gerektiriyor. Ancak mümkün olmayan hiçbir şey yok. Bu modern sistemlerin sevkiyatı konusuna tekrar döneceğiz. Bu sistemlerin etkili olduğunu hem Rus hem de Türk askeri yetkilileri biliyor." dedi.