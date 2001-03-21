PYD plaketçisi danışman Ankara’da

30.3.2017 - 11:29

DONALD Trump yönetiminden Ankara’ya ilk siyasi ziyareti gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson yanında sürpriz bir ismi de getirdi.

Barack Obama döneminde DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi olan ve Trump yönetiminde de geçici olarak bu görevini devam ettiren Brett McGurk da Tillerson ile birlikte Ankara’ya geldi. McGurk Türkiye’nin tepki gösterdiği bir isim.

Bunun nedeni ise McGurk’ün Türkiye’nin terör örgütü olarak gördüğü PYD’nin Kobani’deki kamplarını ziyaret etmesi ve ziyaretlerden birisi sırasında PYD’li teröristlerden plaket alması.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, McGurk’un PYD’yi ziyaret etmesine sert tepki göstermiş ve o dönemki Obama yönetimine “Terör örgütleri ile NATO müttefiki arasında bir tercih yapması” çağrısında bulunmuştu.

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