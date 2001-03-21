Regaip Kandili huşu içinde eda edildi

Mübarek üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili yurdun dört bir yanında manevi coşku içinde eda edildi. Regaip kandili nedeniyle vatandaşların akşam namazının ardından Eyüp Sultan Camisine akın etmesi drone ile havadan görüntülendi.

Regaip kandili nedeniyle İstanbullular, Eyüp Sultan Camisine gelerek dua edip Kuran-ı Kerim okudu. Vatandaşların akşam namazından sonra camiye akın etmesi drone ile havadan görüntülenirken, Eyüp Sultan Caminin eşsiz güzelliği akşam ışıklandırması ile taçlandırıldı. Akşam namazını Eyüp Sultan Camisinde kılmak isteyen birçok vatandaş yer bulamayarak cami avlusuna serilen hasırlarda namaz kıldı. Kılınan namazın ardından Eyüp Belediyesi vatandaşlara Kavurmalı pilav ve ayran ikramında bulundu. İkramdan tatmak isteyen vatandaşlar cami avlusunda uzun kuyruklar oluşturdu. Kimi vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp dua ederken kimileri de Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrinin yanına gelerek bol bol dua etti.

“GEREĞİ KADAR KENDİ DİNİMİZE SAHİP ÇIKAMIYORUZ”

Eyüp’te tarif edilemez bir manevi his yaşadığını dile getiren Sabri Gökmen, “Bence önemli olan bütün insanların manevi hissiyatı yaşayabilmeleridir. Biz Müslüman bir ülkeyiz ama gereği kadar kendi dinimize sahip çıkamıyoruz, öğretemiyoruz. Öğretmek istediğimiz zamanda ülkemizde Siyonizm’e hizmet edenler var, ben 12 yaşımdan bu yana Eyüp’e gelirim” şeklinde konuştu.

“BURANIN MANEVİ ORTAMI BAMBAŞKADIR”

Ailesi ile birlikte Eyüp Camisine gelen Yaşar Topçu, “Anlatılmaz yaşanır derler ya işte burada öyle bir ortam var. Buranın manevi ortamı bambaşkadır. Ben 8 ay boyunca başka bir ilçede kirada kaldım buramadım tekrardan Eyüp’e geri geldim. Sadece kandillerde değil fırsat buldukça Eyüp Sultan camisine gelmeye çalışıyorum” dedi.

SELİMİYE CAMİİ DOLDU TAŞTI

Edirne’de, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Selimiye Camii, Regaip Kandili’nde doldu taştı.

Mimar Sinan tarafından yapılan ve Osmanlı döneminin en önemli mimari eserlerinden biri olan asırlık cami, Regaip Kandili münasebetiyle doldu taştı. Vatandaşlar Selimiye’ye akın etti. Cami görevlilerinin Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif’i okumasını ve birbirinden güzel ilahileri dinleyen ve çocukların da yoğun olduğu cemaat, ‘Regaip’ konulu vaazı dinleyerek, dolu dolu bir gece yaşadı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de Yatsı Namazı öncesi, ‘Regaip Kandili’ ile ilgili bir konuşma yaparak, tüm İslam aleminin, kandilini kutladı.

Yatsı namazına yakın camide insan yoğunluğu had safhaya ulaştı. Kadın-erkek, genç-yaşlı yüzlerce insanın akın ettiği tarihi cami kısa süre içerisinde doldu taştı. Cami içerisinde yer bulamayan cemaat, namazını ancak iç avluda kılabildi. Camiyi dolduran cemaat, yapılan duaya ellerini semaya açarak eşlik etti. Yatsı namazını kılan cemaat, daha sonra evlerinin yolunu tuttu.

“BALKANLAR, SELİMİYE’YE TAŞINDI”

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonu ile Batı Trakya, Bulgaristan ve Balkan ülkelerinin yanı sıra Trakya Bölgesi ve çevre illerden binlerce Müslüman, Selimiye Cami’ni doldurdu. Yaklaşık 5 bin kişinin oluşturduğu cemaate, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Edirne Valiliği tarafından sıcak çorba, şerbet, kurabiye ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. Komşu ülkelerden geldiklerini dile getiren soydaşlar, tüm Regaip Kandili’nin kutladıklarını belirterek, Selimiye’de olmaktan büyük mutluluk yaşadıklarını ve Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür ettiklerini belirtti.

ANKARALILAR REGAİP KANDİLİ’NDE CAMİLERE AKIN ETTİ

Ankaralılar, üç ayların müjdecisi Regaip Kandilini ibadetle geçirmek için camilere akın etti.

Üç ayların başlangıcı Regaip Kandili, Ankara’da ibadetle karşılandı. Camilere akın eden Ankaralılar, ellerini semaya açtı ve günahlarının affı için Allah’a dua etti. Akşam namazının ardından Kocatepe Camii’ne gelen vatandaşlar, caminin içini doldurdu. Regaip Kandilini idrak edebildikleri için Allah’a minnettar olduklarını söyleyen vatandaşlar, bu geceleri tekrar görmeyi dilediklerini söyledi.

Regaip Kandili’nin tüm Müslümanlara barış, sağlık ve huzur getirmesi dileğinde bulunan bir vatandaş, “Ben bu geceyi idrak ettiğim için çok mutluyum. Çünkü ben kandil gecelerini tüm Müslümanların bir araya gelebildiği günlerden biri olarak görüyorum. O yüzden bu tür gecelerde bütün insanların elinden geldiği kadar, insanların toplu olarak bir araya geldiği camilerimizi tercih etmesi gerektiğine inanıyorum. Ben yakın olduğu için Kocatepe Camii’ni tercih ettim ama buranın da ayrı bir manevi havası var. Gördüğüm kadarıyla da çok insan gelmiş buraya. Ben öncelikle Müslümanların olmak üzere bütün dünyanın kandilini kutluyorum, inşallah sağlık, barış ve huzur getirir” şeklinde konuştu