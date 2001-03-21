Rektör Prof.Dr. Hüseyin Bağ'ın ilk işi eşini atamak oldu

Denizli’de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından vekaleten Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan, ardından 19 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından asaleten rektörlük ataması yapılan Prof.Dr. Hüseyin Bağ, Bereketli İmam Hatip Ortaokulu’nda öğretmen olarak görev yapan eşi Derya Bağ’ı, Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü’ne Enstitü Sekreteri olarak atadı. Eleştirileri yanıtlayan Rektör Bağ, eşini göreve yetkin olduğu için getirdiğini belirtti.

Bereketli İmam Hatip Lisesi’nin kurucu müdürü olan, bir yıl müdürlük, iki yıl müdür yardımcılığı yapan öğretmen eşi Derya Bağ’ı Milli Eğitim Bakanlığı’ndan isteyerek naklen atamasını yapan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Bağ, Milli Eğitim Bakanlığı’na 4 Mayıs’ta gönderdiği yazıda, "Bakanlığınıza bağlı Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü Bereketli İmam Hatip Ortaokulu’nda öğretmen kadrosunda görev yapmakta olan Derya Bağ’ın üniversitemiz İslami İlimler Enstitüsü’ne tahsisli Enstitü Sekreteri kadrosuna naklen ataması yapılmıştır. Adı geçene tebliğ edilerek görevden ayrılış tarihinin bildirilmesini, maaş nakil ilmühaberi, sigortalı işten ayrılış bildirgesi (4/1-c kapsamındaki sigortalı için) ile şahsi dosyasının gönderilmesini ve Sosyal Güvenlik Kurumu HİTAP sisteminden ayrılış işleminin yapılmasını arz ederim" ifadelerine yer verildi. Derya Bağ’ın iki gün önce ilişiğini keserek Pamukkale Üniversitesi’ndeki görevine başladığı öğrenildi.



"EŞİM OLDUĞU İÇİN DEĞİL YETKİN OLDUĞU İÇİN ATADIM"



Eğitim Fakültesi Dekanlığı ile Pamukkale Teknokent’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da yürüten Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, yaptığı atamayı savundu. Atamayı yaptığında eleştirileceğini bildiğini belirten Rektör Prof.Dr.Hüseyin Bağ, Derya Bağ’ı eşi olduğu için değil, görev için yetkin birisi olduğu için atadığını söyledi. Eşinin İlahiyat Fakültesi ön lisans mezunu olduğunu, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fatültesi’nin lisans programını bitirmek üzere olduğunu, Bereketli İmam Hatip Ortaokulu’nun kurucu müdürlüğünü yaptığını belirten Prof.Dr. Hüseyin Bağ, "Atamayı eşim olduğu için yapmadım. İlahiyatla ilgili konularda yetkin olduğu için yaptım. Eşim iki yıllık ilahiyat ön lisans mezunudur. Ayrıca 4 yıllık lisanstan da son sınıfta iki dersi kaldı. İlahiyattan da mezun olacak. Kesinlikle eşime sıfırdan bir iş sağlama olayı değildir. İslam İlimleri Enstitüsü, Cevat Akşit Hoca’nın girişimleri ve Cumhurbaşkanımızın oluruyla kuruldu. Şu anda kuruluş çalışmaları sürüyor. Enstitü, Yatağan Mahallesi’nde kurulacak. Bu enstitü bizim göz bebeğimiz. Bizim için bu kadar önemli olan bir kuruma yetkin birisini aradığım için bu atamayı yaptım. Tepkiler geleceğini biliyordum ama bunları göğüsleyerek bu atamayı yapmalıyım dedim ve atamayı gerçekleştirdim" dedi.